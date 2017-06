Mejorar el rendimiento de una empresa de asistencia en reparaciones y mantenimiento

Desde hace unos años, los avances tecnológicos gracias a la expansión del ámbito digital han sido considerablemente importantes, y era cuestión de tiempo de que los sectores que más se muestran con recelo a adoptar cambios significativos pudieran tener acceso a un buen software de gestión de servicio técnico. Pocas veces habíamos visto a empresas de servicios de asistencia dar pasos tan grandes, y esta aplicación de la que te hablamos ha conseguido atraer su atención gracias a los resultados tan interesantes que está otorgando a las que se han atrevido a implantarlo. Desde hace poco más de un meses se ha incrementado en gran medida el número de negocios que han adoptado este nuevo mecanismo de trabajo; y los beneficios así como la productividad de estos se ha incrementado de una forma muy positiva. Te hablamos de la aplicación en cuestión y del porqué de su éxito.

¿De qué trata esta aplicación?

El Software Servicio Técnico del que te hablamos se llama Appsat, y es una aplicación de interacción profesional entre los diversos elementos de empresas creada para poder favorecer la eficacia de éstas. El concepto es más sencillo de lo que imaginas: en realidad es un programa en la nube (on cloud, como se dice actualmente) que conecta la base de datos de la empresa entre ordenadores y teléfonos móviles, para que todos los trabajadores estén en interacción activa en todo momento y así poder fomentar una mayor comunicación y una mejora de la productividad más que evidente. Paso a paso, en primer lugar, la parte administrativa se encarga de utilizar la aplicación para añadir las faenas de los operarios en el ordenador de la oficina, y enseguida, éste podrá recibir la orden de trabajo en su teléfono móvil instantáneamente, pudiendo informarse de la localización del cliente, el material que necesita, y demás.

Una de las ventajas más claras es que el operario puede llevar a cabo su trabajo sin tener que preocuparse por todo lo que concierne la gestión; pues no debemos olvidar que él no ha sido formado para ello y no es su trabajo: él tan solo ha de preocuparse por lo que de verdad importa, el aspecto manual del trabajo. El programa está causando furor en servicios técnicos de calderas, de aire acondicionado, así como para cerrajeros, informáticos, electricistas, fontaneros etc. Y es que con él, los operarios no han de llevar agendas ni documentos: llevarán todo cuanto necesiten en su teléfono móvil, y estarán en constante contacto con la central de su empresa de una forma moderna y avanzada. Has de saber que tanto él como el servicio administrativo de la empresa podrá marcar ciertas anotaciones importantes; o informar del final de la faena.

Las principales ventajas de Appsat

Una aplicación de interacción a la punta de la tecnología: No podemos negar que las exigencias de las nuevas generaciones no son las mismas que las de antaño, y es imperativo que toda empresa se modernice y dé un paso hacia adelante optando por software de última generación. La aplicación de la que te hablamos asegura que, una vez la faena sea inscrita en la base de datos, el operario pueda visualizarlo desde su móvil y conectarlo directamente al servicio administrativo y al cliente en sí. El aspecto que tanto está gustando del on cloud ha pasado a ser un actor de nuestro día a día, pues actualmente nuestros teléfonos móviles y ordenadores están conectados continuamente gracias a esta nueva forma de uso de la red.¿Por qué no aprovechar sus ventajas laboralmente? Es una genialidad.

La simplicidad unida a la eficacia: Debes saber, antes de nada, que lo único que esta aplicación cambiará para el cliente, es que éste podrá ver sus necesidades saciadas de una forma mucho más eficaz y rápida, solicitando mucho menos esfuerzo por parte de la empresa, pues ésta podrá disfrutar de las comodidades de un servicio informático dinámico y riguroso. La sencillez y la eficiencia pasan a ser los dos pilares de este tipo de aplicaciones, y no es de extrañar que tantas empresas de servicios de asistencia en reparación y mantenimiento estén optando por ello.