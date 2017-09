Cómo iniciarse de modo económico en el universo de los drones

Los drones baratos son ideales para iniciarse en este mundo. Los drones tienen multitud de usos, usos civiles, militares y también usos recreativos. Los drones con cámara son muy apreciados por muchas personas que han encontrado en los drones, su pasión. Es un nuevo mundo que está desarrollándose día a día.

¿Para qué sirven los drones?

Los drones son unos aparatos que parecen venidos del futuro. En los últimos años hemos asistido a una época de avances tecnológicos que resultaban impensables. Internet y las redes sociales han revolucionado nuestra forma de comunicarnos, pero si hay una tecnología que destaca especialmente hoy en día, son los drones.

Cuando hablamos de un dron nos referimos a un pequeño aparato que es capaz de volar y puede ser controlado de forma remota. Hace apenas unos años que se han puesto en servicio, y sus usos abarcan tanto el campo del ocio como el laboral. Y es que estos aparatos que sobrevuelan nuestras cabezas son increíblemente útiles.

Como hemos dicho, existen infinidad de usos que se les puede dar a los drones. Estos artilugios han sido muy útiles para numerosas causas. Al utilizar drones con cámara podemos filmar videos aéreos con fines como la publicidad, grabación de eventos corporativos, etc… Se trata del uso más común tanto por autónomos como por empresas.

Otro sector que se ha beneficiado enormemente de la aparición de los drones es el de las emergencias. Se emplean drones en Salvamento Marítimo, y hay algunos diseñados como carga. Es decir, que si hay un accidente en un lugar donde tardaríamos en llegar, podemos adelantar un dron que porte un botiquín. Se trata de una de las áreas que más desarrollo está presentando.

En algunos países los drones se utilizan ya como mensajero, y es que en países como Rusia es posible ver a drones entregando pizza o entregando paquetes en China. Se trata de la visión más cercana a la ciencia ficción que creamos en nuestra mente.

En agricultura y ganadería, los drones permiten que se controlen aspectos como el rebaño, o se monitoricen una gran cantidad de hectáreas con las ventajas en el control de la zona que aporta este sistema.

Jugando con drones

Y dejando los efectos más prácticos a un lado, no podemos olvidar el interés recreativo que tienen estos aparatos. Hoy en día es raro que un aficionado a la fotografía o al vídeo no disponga de un dron. Y es que sus múltiples posibilidades junto al actual descenso de sus precios, ha hecho que cada vez más personas quieran iniciarse en el mundo de los drones.

Hoy en día, podemos encontrar en lugares como Solodronesbaratos.com donde encontraremos drones con tecnología avanzada y muy económicos que serán perfectos para comenzar a utilizar estos pequeños helicópteros.

Es preferible que comencemos con un modelo de estas características, que comprar uno increíblemente caro con prestaciones extraordinarias. El caso es que, no hace falta gastarse un dineral para probar esta afición. Además, lo mejor será que encuentres un dron que tenga recambios baratos y que se arregle fácilmente. De este modo, cuando adquieras la destreza necesaria podrás gastar más dinero en un hobby que sabes que te apasiona.

Algunos consejos para principiantes

Si es la primera vez que vas a volar tu dron, es conveniente que conozcas algunas cuestiones básicas que te ayudarán en tu entrada en el mundo dron. Y es que, con lo rápido que va la tecnología, seguir la legislación es importante.

En primer lugar, para evitar multas o sanciones de algún tipo, es fundamental que no pierdas el dron de vista y que no lo eleves a más de 120 metros de altura. No importa que nuestro aparato pueda volar más alto, el caso es que tendrás que controlar este punto para hacer un uso adecuado de tu dron.

También deberás tener en cuenta que si hace mucho viento será mejor que no saques a volar el dron ese día. Y es que, las condiciones climáticas adversas pueden hacer que se ponga en peligro la seguridad.

Por otra parte, deberás evitar volar el dron en lugares cercanos a aeropuertos o sobre aglomeraciones de gente al aire libre. Es fundamental que no exista ningún riesgo para las personas, y es precisamente para aumentar la seguridad, que hay que cumplir ciertas normas para el uso de los drones.