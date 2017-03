Comprar enlaces para aparecer el primero en Google.

Las empresas saben que actualmente Google es una fuente de clientes que no hay que subestimar. Son muchos los negocios que han implementado una tienda digital, dado que ello permite abarcar una fuente de clientes mucho más amplia que la que puede suponer una tienda física. Hoy en día, muy poca gente sigue usando las Páginas Amarillas, ahora cualquier persona que necesita algo, lo busca en Google, especialmente servicios de profesionales en el ámbito local: cerrajeros, fontaneros, psicólogos, podólogos, dentistas, empresas de reformas, y un amplio etcétera. Los profesionales que tienen negocios locales saben que estar en las primeras posiciones de resultados de Google equivale a una fuente de clientes que no podrían conseguir si su página no estuviese bien posicionada.



Entonces la pregunta fundamental, es: ¿cómo puede alguien conseguir que su página web aparezca en las primeras posiciones de Google para la búsqueda de palabras clave relacionadas con su negocio? La respuesta es que para ello hay que realizar un trabajo de posicionamiento web, que se basará fundamentalmente en el hecho de comprar enlaces o crearlos bien manualmente o con programas informáticos muy concretos. Obviamente si uno no tiene unos conocimientos mínimos de posicionamiento web (llamado también SEO por sus siglas en inglés), es mejor encargar el trabajo a un profesional. Éste se ocupará de realizar todo el trabajo de acuerdo a unas líneas de actuación que garanticen la seguridad del resultado; puesto que un trabajo mal realizado puede terminar produciendo que la página web sea penalizada por Google, y por tanto retrocediendo muchas páginas en el ránking de posiciones.



Para conseguir aparecer en las primeras posiciones durante años, es fundamental encargar el trabajo a un buen profesional. En el ámbito del posicionamiento web como en muchas otras cosas, muchas veces lo barato termina saliendo caro. Un trabajo bien hecho requiere tiempo de dedicación y recursos, y eso tiene un precio. Si uno no dispone de un presupuesto aceptable para contratar a un profesional, siempre está la opción de comprar enlaces (llamados también links) en sitios web de compra-venta de enlaces. No obstante hay que saber que los enlaces que mejor posicionan son los de páginas que tienen relevancia, y estos tienen un precio relativamente elevado. En cuanto a links se refiere, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Un enlace de calidad es aquél que proviene de una página que tenga autoridad y fiabilidad, preferiblemente que sea de la misma temática que la página a la que apunta el link. Google “entiende” que si muchas páginas importantes de tu temática están enlazando a tu web, debe ser porque es relevante y que por tanto merece aparecer en las primeras posiciones.



El posicionamiento en buscadores mueve una gran cantidad de dinero a escala global, precisamente porque Google puede ser una fuente de ingresos muy grande, especialmente para tiendas digitales, blogs con muchas visitas, y negocios locales. Se ha creado todo tipo de oportunidades de negocio en torno al potencial que ofrece Internet. En los últimos años han aparecido numerosas páginas de compra de micro-trabajos, que son plataformas en las que cualquiera puede ofrecerse para realizar un determinado trabajo. Uno puede ganar un dinero haciendo trabajos de redacción, traducción, creación o edición de vídeos, o haciendo trabajos de posicionamiento web, por poner sólo algunos ejemplos. Existen varios cientos de personas que ofrecen sus servicios en este tipo de webs. La plataforma que actúa como intermediaria entre el que compra y el que vende el trabajo, no realiza ningún tipo de control sobre la calidad del trabajo realizado, y esto puede ser un problema cuando la persona que compra no tiene los conocimientos necesarios para poder distinguir un buen trabajo de uno de calidad pésima.



Cualquiera que entienda de SEO, sabe que vender un trabajo de creación de enlaces a precio de ganga, implica necesariamente que el trabajo va a ser de mala calidad, y lo que es peor, que es un trabajo que puede poner a la página web en una situación de altas probabilidades de ser penalizada por Google. Si la penalización ocurre, muchas veces todo el trabajo realizado con anterioridad, se va al traste. Horas y horas de creación de contenidos, de diseño, de promoción en redes sociales, etc se pierden puesto que es muy complicado poder posicionar una página si esta ha sufrido una penalización. En estos casos, frecuentemente hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar todo el trabajo con otro dominio.



Por tanto, todo el mundo debería comprender que en SEO, lo barato suele salir caro, y que si desea comprar enlaces de calidad, no es bueno recurrir a las páginas web de micro-trabajos; sino a aquellas que no actúan como intermediarias entre trabajadores y compradores. Hay que intentar recurrir a páginas de venta de links en las que quien realiza el trabajo es directamente el webmaster de ese sitio web, y saber qué se está comprando, y cómo se realiza el trabajo. Es una buena idea solicitar una muestra del trabajo realizado para otro dominio, a fin de poder ver la calidad del mismo, y poder comprobar si se han conseguido buenos resultados. Normalmente, si una página aparece en las primeras posiciones para la búsqueda comprar enlaces, o para la búsqueda posicionamiento web, es porque su trabajo es efectivo, puesto que el posicionamiento de su propia web es la mejor prueba de ello.



La irrupción y evolución de Internet, ha supuesto que en menos de dos décadas, se ha creado todo un océano inmenso de oportunidades económicas, tanto en el llamado marketing digital, como para las tiendas y negocios locales, y por supuesto para el SEO y la compra-venta de enlaces. Ahora cualquiera puede crear un blog, y empezar a ganar dinero por Internet poniendo publicidad de Adsense, o vendiendo programas de afiliados como por ejemplo infoproductos. Pero la misma evolución de Internet, ha hecho que en cualquier nicho de mercado, la competencia sea enorme, con lo que también las dificultades para conseguir llegar a las tan ansiadas primeras posiciones. Por tanto la inversión que hay que hacer en SEO para poder superar a la competencia puede ser muy elevada; si bien normalmente es una inversión merece la pena hacer.