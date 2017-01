Aplicaciones móviles: cada vez más cotidianas.

A estas alturas, quien no cuenta con un teléfono inteligente o una tablet portátil es porque no quiere. Estos dispositivos se han convertido en parte indespensable de nuestra vida, y junto a ellos las aplicaciones que aumentan las opciones que nos ofrecen. Por ello, no es de extrañar que los programadores y las empresas estén mirando al futuro a través de las apps, algunas de las cuales nos permiten realizar tareas impensables hace unos años. Veamos cómo ha avanzado la tecnología y las aplicaciones para móviles en los últimos tiempos, y hacia dónde se dirigen.

Tareas audiovisuales

Hace unos años, si querías hacer fotografías y vídeos, editar y desarrollar trabajos de gran calidad, necesitabas un equipo profesional. Evidentemente, este material no estaba al alcance de cualquiera porque su precio era bastante elevado.

Hoy, casi cualquiera puede fotografiar y grabar imágenes en alta definición solo con su móvil. Y no solo eso, porque con descargar vivavideo o alguna aplicación que permita crear ediciones audiovisuales, se pueden conseguir unos resultados de calidad. Esto permite incluso a usuarios particulares crear vídeos y editarlos casi como un profesional. Además, facilita la tarea de expertos en audiovisuales, que han visto cómo su equipo se aligera y no necesitan cargar con mucho meso, como hacían antes.

Momentos de ocio

Muchas de las aplicaciones y novedades tecnológicas que tenemos en nuestros smartphones están orientadas claramente al aprovechamiento de nuestro tiempo libre. Los juegos y programas de entretenimiento nos ayudan a pasar el rato mientras esperamos en la consulta del médico, viajamos en transporte público o tenemos unos minutos en los que no sabemos qué hacer.

De hecho, los teléfonos móviles se han convertido en las nuevas consolas de bolsillo, así como dispositivos en los que vemos nuestras series preferidas, escuchamos nuestra música y hasta leemos libros y revistas.

Ayudas a la empresa

Sin embargo, no todo es ocio y diversión. También hay aplicaciones y programas para optimizar los recursos en empresas. Y lo mejor es que la mayoría son de código abierto, por lo que se pueden ajustar a las necesidades de cualquiera, además de que muchas son gratuitas. Solo hay que echar un vistazo a páginas web como https://mejor-erp-software-libre.es para comprobarlo.

Inventarios, documentos y muchos otros aspectos de carácter empresarial y comercial se pueden manejar desde la pantalla de un teléfono móvil. Además de crear trabajos colaborativos de forma sencilla y eficaz.

No sólo en teléfonos y tabletas

Las aplicaciones no se centran únicamente en dispositivos de bolsillo. Tampoco nos referimos a las tabletas cuando hablamos de terminales. Pudiendo adquirir ordenadores portátiles al mejor precio, lo normal es contar también con uno al menos, tanto en casa como en la oficina.

La nube, o lo que es lo mismo, la posibilidad de manejar aplicaciones, archivos y documentos a través de varios dispositivos conectados entre sí desde Internet, amplía el horizonte a un nivel que no se ha visto en ninguna otra época de la historia. Y es que la tecnología en general, con las aplicaciones móviles en cabeza, parecen haber estado aquí siempre, cuando la realidad es que prácticamente acaban de llegar.