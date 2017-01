¿Qué sabes del Año Nuevo Chino?

El Año Nuevo chino 2017 se celebra este sábado 28 de enero y las fiestas se alargarán hasta el 11 de febrero, es lo que se denomina también Fiesta de la Primavera. Este año los chinos pasamos del Año del Mono al Año de Gallo, tenemos 12 animales que van rotando cada año.

Se trata de una de las fiestas más relevantes en China donde lo más importante es reunirse con los familiares y amigos. En estas fechas, los chinos, que trabajan muy duro durante todo el año, sólo quieren disfrutar de lo cosechado durante el año, a la espera de lo que les deparará el nuevo. De hecho, es tan importante para los chinos el juntarse con la familia en año nuevo que incluso los parientes que viven en otras ciudades del mundo viajan hasta China para festejar estas fiestas.

Las costumbres chinas del Año Nuevo son muchas y muy variadas, os contaré las más destacadas. Según cuenta una de las leyendas chinas, había un monstruo que echaba fuego por la boca llamado Nian, mitad dragón mitad unicornio, para espantarlo lo que hizo un aldeano fue colgar un papel rojo en la puerta, de ahí la costumbre en China de colgar por Año Nuevo papeles recortados rojos con diferentes imágenes en puertas y ventanas.

Antes del Año Nuevo chino, cada familia debe “limpiar” su casa para echar toda mala suerte fuera, un par de días antes de la fecha de año nuevo. Además, no sólo se pega el papel recortado rojo como manera de ahuyentar la mala suerte sino también como forma de "bendición” para expresar los mejores deseos para un futuro mejor de la comunidad china.

Normalmente, toda la familia se reúne también a cenar en la víspera de Año Nuevo – lo que nosotros conocemos como Nochevieja y que este año para los chinos cae el 27 de enero. Lo primero que se hace en el Año Nuevo es poner fuegos artificiales y petardos para dar bienvenida al nuevo año ya que hacer mucho ruido trae buena suerte y ahuyenta a los malos espíritus. Durante la fiesta, la gente se da buenos deseos a los familiares y amigos para felicitar el Año Nuevo. También es tradición que los ancianos den dinero de la suerte (en un paquete rojo) a los niños y jóvenes. El último día del Año Nuevo es el festival de la Linterna y también es el día de San Valentín en China, donde todo el mundo reparte mucho amor a los demás.

Los chinos esperan que el nuevo año sea un nuevo comienzo, un símbolo de buenos cambios para el futuro, por lo que se preparará abundante comida para invocar la felicidad y la cosecha abundante de cara al próximo año. Los tres alimentos más comunes en estas fechas son los Jiao zi (empanadillas chinas), el Nian gao (tortilla de arroz) y los Tang yuan (bolas de arroz glutinoso dulce), que tienen una larga tradición cultural e histórica. La forma que tienen los Jiao zi son como los lingotes de oro que significan fortuna. Nian gao que suena fonéticamente igual como la frase “cada año más alto”, es

decir, significa que el trabajo y la vida mejorará año tras año. Y los Tang yuan simboliza la unión familiar y la vida feliz, también es el postre típico del festival de la Linterna. Además, hay algunos alimentos que no pueden faltar en los hogares, por ejemplo, “mandarinas y naranjas”, que simbolizan la riqueza y el éxito. “El pollo entero”, que simboliza también la unión familiar y la prosperidad. “El pez entero” representa la armonía familiar y es importante que durante la cena no se coma todo el pescado, tiene que quedar al menos la mitad ya que significa que el año que viene se tendrá una vida rica. “Los fideos” representan la longevidad y no pueden faltar en la mesa. “Las pipas” que se simboliza en la abundancia y la cosecha también. Y por último, “los caramelos” que significan que vas a tener una vida dulce y feliz. Espero que sigáis mis consejos y feliz Año Nuevo del Gallo a todos.