你知道中国春节的传统习俗吗？

2017年的中国新年从1月28日这个周六开始，到2月11日，中国人称为“春节”。根据中国传统历法农历，即将送走“猴年”，而迎来“鸡年”。我们有代表年份的12个动物，每年换一个。

春节是中国最重要的一个节日，是一个亲人朋友相聚，团圆喜庆的日子。对于忙碌的一整年的中国人来说，是一个享受丰收的果实和对新的一年的期盼。无论身在何处的游子，过年期间都期盼可以回家和家人团聚。

春节的习俗多种多样，每个城市都不相同，可是有些习俗是全国相通的。例如，贴红纸。中国古代神话有个叫“年”的怪兽，它每隔365天都会出现。相传年兽怕红色，于是人们便在门口和窗户粘贴红色纸类制品，以驱赶“年”。而这些风俗习惯一直相传至今。

过年前会打扫房子，其用意是要把一切穷运、晦气统统扫出门。还会贴春联、贴窗花和倒贴“福”字，既有辟邪的作用，又表达人们对美好未来的祝愿。

除夕之夜（今年是1月27日），全家都会团聚在一起吃年夜饭，迎接新年的到来。新年的第一件事，就是燃放爆竹， 以哔哔叭叭的响声除旧迎新。春节期间，亲朋好友之间相互拜年，祝贺新春。长辈还会给晚辈压岁钱（红包），希望在未来的一年平安健康。元宵节是春节最后一天，也是中国的情人节。

中国人都希望新的一年是新的开始，象征着未来命运的改变，所以春节期间都会准备一系列具有美好寓意的食物，来祈求生活幸福和丰收富足。饺子、年糕和汤圆这三种春节食品有着悠久的饮食文化和历史传统。饺子的形状如元宝，有“招财进宝”之意；年糕象征金银，又称“年年高”，寓意着人们的工作和生活一年比一年提高。汤圆象征合家团圆和生活美满，是正月十五元宵节必吃的一种甜食。除此以外，还有一些家家户户必备的食品，比如，金桔和橙子：象征财富和成功；全鸡：家庭的象征，寓意着合家团圆与兴旺；鱼：代表家庭和睦，而且不能全吃完，要剩下半条寓意着来年生活富裕；面条：代表长寿；瓜籽：丰收和丰裕的象征；糖果：寓意生活甜蜜幸福。

最后，我在这里祝愿大家”鸡年新春快乐”！