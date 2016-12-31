- 请您告诉我们，您的音乐事业是如何开始的？

我是6岁开始学习钢琴、小提琴、柳琴、二胡...13岁考上中国音乐学院学习二胡，1990年团里又送我去中央音乐学院学习合唱指挥。

- 您第一次来到西班牙，并在西班牙著名的国家音乐厅演出，请问您的感想是什么？

第一次来西班牙首场演出就在著名的国家音乐厅演出感到及荣幸又兴奋！

- 您是中国新民乐的创始人，可以给我们介绍一下什么是新民乐吗？

所谓“新民乐”其实就是“跨界音乐”，是在传统音乐基础上的革新和融合。

- 在您的音乐旅程中，有令您记忆深刻或特别感动的事情吗？

在我的音乐旅程中最令我记忆深刻的是2015年2月在美国芝加哥交响乐团的演出，我们的演出进行还不到一半时间，芝加哥交响乐团的音乐总监及乐团首席就和我在后台抱着泪流满面了，演出的成功及音乐的魅力让我们无法抑制激动地心情。

- 您最喜欢的乐器是什么？

我最喜欢的乐器有很多，因为每一种乐器都有它的个性和美。我觉得一个乐器的美取决于乐曲及演奏者。

- 您喜欢西班牙音乐哪一方面？在您的音乐事业中，您觉得西班牙音乐对您的创作有影响吗？

西班牙音乐的个性十分突出，比如中国人都熟悉的斗牛士音乐等等，热情豪放是留给我最大的感受，而中国音乐会更内向更含蓄一些。这次来就是想多感受一下西班牙的人文文化及音乐，希望日后我的音乐中大家可以听到西班牙音乐的影子。

- 您认为您的音乐作品将会带给观众什么样的惊喜？

中国音乐文化博大精深，又加上我们现代人对时尚的理解以及新元素的融合，相信不管是中式的音色（琵琶、二胡、笛子、古筝.....）还是中国的基调，加上丰富的节奏、和声，都会给大家带来耳目一新的感受。

- 最后，请问您最近有什么计划要开展或还没完成的？

除了纯音乐方面的写作还准备做音乐剧、原生态民歌等，用不同的方式表现、弘扬中国文化。