“for china trade”：首个推广西班牙商品到中国的b2b跨境电商信息平台诞生了

随着众多手机软件的广泛应用，缩短了西班牙和中国之间的贸易距离。“For China Trade” 是首个

推广西班牙商品到中国的B2B跨境电商信息平台。中西贸易最大的障碍是语言，而该软件最大的优势是可以实时翻译两种语言，而无需跳出平台。

“For China Trade” 是全球首家立足于西班牙，只针对中国并且单向的B2B跨境电商信息平台。旨

在通过这个平台把西班牙优良的商品提供给中国中小型企业，使其能够方便快捷地自主进口。因此而研发了这个全新的手机软件。

中国人民对商品品质的追求越来越高，而西班牙生产的商品能够更好地满足其需求。根据中国海关发布的数据，2016年前三季度，中国进口金额达74.7亿人民币（折合欧元10亿多）。

为了鼓励更多的买家购买西班牙商品，“For China Trade”通过整合先进的技术水平和数据分析平台

而研发出了实时翻译功能。从而使西班牙的供应信息和中国的求购信息自动同步转换成语言的语言发布到对方语言的平台上。中国采购商可以直接用中文询盘，西班牙供应商收到的是西班牙语显示的内容，反之亦然。这是一个让西班牙企业的商品出口到中国市场变得简单快捷化的工具。