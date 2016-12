Ingredientes para aprender chino.

Contenidos Relacionados 怎样学习中文

El fenómeno de la globalización y la recuperación economía han provocado que aprender chino sea una tendencia al alza en España. Cada vez es más habitual que muchos padres españoles quieren que sus hijos tengan relación con China al considerarlo una potencia emergente que puede ofrecerles muchas posibilidades en el futuro.

Yo soy de Taiwán, llegué hace 4 años a España y trabajo como profesora de chino en diversas escuelas de primarias en Madrid. Cuando estaba en Taipei fui profesora de inglés y acumulé más de 10 años de experiencia en mi país en el área de la enseñanza. Por ello, en esta columna, me gustaría compartir mis experiencias sobre nuestra cultura y la vuestra para que veáis que no es tan complicado aprender chino como parece.

La mayoría de las clases de chino se ofrecen en España como cursos extraescolares o en escuelas de idiomas que están al alcance de todos. Normalmente, las clases extraescolares son para que los pequeños se diviertan y poco a poco vayan tomando contacto con el idioma chino. Yo intento siempre motivar y estimular a mis alumnos para que estén muy atentos puesto que es un idioma complicado. Aunque también es verdad que cuanto más pequeño eres más fácil es aprender un nuevo idioma. Aquí en España utilizo mucho la metodología del “aprender haciendo” realizando muchas artes plásticas y culturales para que asimilen conceptos. En las escuelas de idiomas tengo entendido que los dibujos son una parte esencial para enseñar a los alumnos a aprender chino.

Son muchas las diferencias culturales y en materia de educación entre China y España, de hecho tengo que decir que los niños españoles son mucho más expresivos que los niños chinos. Les gusta disfrutar de la danza, el cante y la actuación para aprender chino. Son muy creativos y les encanta charlar con sus compañeros y levantarse para expresar sus ideas. Lo único que se produce es un problema de orden en clase que en China no se da. También me he dado cuenta que las relaciones entre profesores y alumnos en España son más cercanas que en Asia, al contrario, en China y en Taiwan donde todavía hay una distancia entre profesores y estudiantes.

Recuerdo cuando estaba aprendido español que me resultaba muy difícil la conjugación de los verbos y la pronunciación en español. De hecho, a día de hoy, todavía no puedo pronunciar bien la letra R y L y me da mucha vergüenza. Mis alumnos españoles también cometen errores en la pronunciación china. Lo más común es que suelen leer las palabras con la pronunciación español. Por ejemplo, tienen mucha dificultad al decir: muy excelente (pinyin: hen bang) y muy gordo (pinyin: hen pang) ya que fonéticamente se parecen mucho si se pronuncia en español. Muchas veces no sé si mis alumnos quieren decir que soy excelente o que estoy gorda...

Un consejo, si queréis aprender chino con éxito es muy importante saber y entender la cultura china. Y es que el principio de los caracteres chinos (la escritura) tiene una relación importante con la cultura china. Por ejemplo: 好(hao), significa “bien”. Si se separa el parte de derecha es la “mujer” 女 y la parte de la izquierda es el “hijo” 子. Esta palabra lo que quiere representar es que en la sociedad china es importante y está bien tener una familia. Otro ejemplo, 男 (nan), significa “hombre”. También, si separamos el carácter en dos partes, arriba y abajo. 田 es el “campo” y 力 es la “fuerza”. En la antigüedad, sólo los hombres trabajaban en el campo porque se consideraban que tenían más fuerza. Por eso, si entendemos la cultura y la sociedad china será mucho más fácil aprender el idioma chino.

Tener interés, estar motivado y aprender parte de la cultura china, son tres ingredientes primordiales para aprender chino de la manera más fácil y divertida posible.