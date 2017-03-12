fruta
八种中国热带水果
Chinos
在中国，手机对人们的影响
Chinos
La influencia del móvil en China
Sin título
中国5城入围全球最具活力城市榜

八种中国热带水果

亚热带地区有着丰富多样的水果，与地中海产的水果完全不同。这些外来的水果开始进入西班牙市场，他们独有的营养价值逐渐被人们所认识。中国大部分的水果产自于气候温暖的南方，现在我来给大家介绍八种中国特有的水果。

| Jessie Pang
12/03/2017 | 21:33 h.
八种中国热带水果
八种中国热带水果
八种中国热带水果

亚热带地区有着丰富多样的水果，与地中海产的水果完全不同。这些外来的水果开始进入西班牙市场，他们独有的营养价值逐渐被人们所认识。中国大部分的水果产自于气候温暖的南方，现在我来给大家介绍八种中国特有的水果。

荔枝：生长在广东地区和海南岛，果皮较硬，果肉甜而多汁。它的成熟期为每年5月到8月，荔枝的保鲜期很短，所谓“一日色变，二日香变，三日味变”。同时，荔枝具有增强免疫力的功效。

杨桃：是一种绿色或者浅红色的水果，酸甜多汁，适合消热解暑。如果你横着切开的话，你会看到很多漂亮的五角星，因此，杨桃又被称为“星果”。具有降血脂，美容养颜和减肥瘦身等功效。

fruta 1

枇杷：外形和杏子类似，成熟的枇杷味道甜美，营养丰富，含有各种果糖及维生素。除了鲜吃外，还可以与其他水果混合成沙拉，或水果罐头。枇杷是中药的一种，常与其他药材制成“川贝枇杷膏”，具有清肺润喉的功能。

fruta3

龙眼：又称桂圆，果皮硬而脆，果肉味甜，去皮后如同眼珠，因此被称为“龙眼”。果实可生吃或者含壳烘干成龙眼干，是药用的最佳选择，可用于煲汤，具有补血养颜的功效。它和荔枝的成熟期一样，都是每年5月到8月。

fruta4

杨梅：外形长得像树莓，可是它们却是完全不同的味道。杨梅的成熟期是每月5月到6月，杨梅酸甜的味道可以帮助消化，通常人们都会掺着白糖一起吃。它具有减肥和抗癌等功效。

fruta5

柚子：是一种较大的柑橘类水果，果实浅黄色或者粉色，味道稍酸且略带一点苦涩。它的成熟期在10月到11月间。除了果肉，柚子皮也可以食用，它可以用作烹制美食，还可以做成柚子茶。柚子含有丰富的维生素C, 有助于消化。

fruta6

菠萝蜜：外形如西瓜，果皮似荔枝，果肉为黄色，像芒果。它的气味香甜如蜜，犹如芒果和橙子的混合体。菠萝蜜还可以制成果干，它的种子可以煮熟食用。具有美容养颜，清理肠胃和消除水肿等功效。

fruta7

火龙果：属于仙人掌科，因外表像一团红色的火球而得此名，果皮除了有红色，还有黄色，里面的果肉分别有白色和红色。火龙果含有人体容易吸收的葡萄糖，适合运动后食用，另外还有抗衰老，排毒护胃等功效。

fruta8


Más noticias
Las frutas exóticas chinas que conquistan España
Las frutas exóticas chinas que conquistan España
在中国，手机对人们的影响
在中国，手机对人们的影响
La influencia del móvil en China
La influencia del móvil en China