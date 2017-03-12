亚热带地区有着丰富多样的水果，与地中海产的水果完全不同。这些外来的水果开始进入西班牙市场，他们独有的营养价值逐渐被人们所认识。中国大部分的水果产自于气候温暖的南方，现在我来给大家介绍八种中国特有的水果。

荔枝：生长在广东地区和海南岛，果皮较硬，果肉甜而多汁。它的成熟期为每年5月到8月，荔枝的保鲜期很短，所谓“一日色变，二日香变，三日味变”。同时，荔枝具有增强免疫力的功效。

杨桃：是一种绿色或者浅红色的水果，酸甜多汁，适合消热解暑。如果你横着切开的话，你会看到很多漂亮的五角星，因此，杨桃又被称为“星果”。具有降血脂，美容养颜和减肥瘦身等功效。

枇杷：外形和杏子类似，成熟的枇杷味道甜美，营养丰富，含有各种果糖及维生素。除了鲜吃外，还可以与其他水果混合成沙拉，或水果罐头。枇杷是中药的一种，常与其他药材制成“川贝枇杷膏”，具有清肺润喉的功能。

龙眼：又称桂圆，果皮硬而脆，果肉味甜，去皮后如同眼珠，因此被称为“龙眼”。果实可生吃或者含壳烘干成龙眼干，是药用的最佳选择，可用于煲汤，具有补血养颜的功效。它和荔枝的成熟期一样，都是每年5月到8月。

杨梅：外形长得像树莓，可是它们却是完全不同的味道。杨梅的成熟期是每月5月到6月，杨梅酸甜的味道可以帮助消化，通常人们都会掺着白糖一起吃。它具有减肥和抗癌等功效。

柚子：是一种较大的柑橘类水果，果实浅黄色或者粉色，味道稍酸且略带一点苦涩。它的成熟期在10月到11月间。除了果肉，柚子皮也可以食用，它可以用作烹制美食，还可以做成柚子茶。柚子含有丰富的维生素C, 有助于消化。

菠萝蜜：外形如西瓜，果皮似荔枝，果肉为黄色，像芒果。它的气味香甜如蜜，犹如芒果和橙子的混合体。菠萝蜜还可以制成果干，它的种子可以煮熟食用。具有美容养颜，清理肠胃和消除水肿等功效。

火龙果：属于仙人掌科，因外表像一团红色的火球而得此名，果皮除了有红色，还有黄色，里面的果肉分别有白色和红色。火龙果含有人体容易吸收的葡萄糖，适合运动后食用，另外还有抗衰老，排毒护胃等功效。