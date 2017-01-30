西班牙成为中国游客春节假期欧洲游的首选

2017年春节假期最热门的欧洲旅游目的地是西班牙。中国人西班牙根据旅行情报公司ForwardKeys分析的航班预订数据显示：中国出境旅游人数比去年增长了9.8%，当下中国游客热衷于去东南亚国家旅游，而欧洲旅游的前五大目的地分别为：西班牙、英国、意大利、德国和法国。在两年前,

法国和西班牙的排名是相反的，而今年，西班牙已经成为中国人欧洲游的首选。

西班牙不断地寻找新招数以招揽中国游客，最近的一个事例是在刚刚结束的西班牙国际旅游交易会上，马德里大区旅游局与中国著名的旅行网携程（www.ctrip.com）就目的地旗舰店达成合作协议。马德里大区旅游局将在有三亿注册会员的携程旅行网上，推出一个“马德里门户网”，向中国游客推广马德里的文化、美食和时尚休闲等。将以“三部曲”来宣传吸引中国游客光临马德里：第一部曲从1月28日开始，口号为“Mi año nuevo empieza desde aquí, Madrid, 第二部曲将于2月份推出,

口号为“Me enamora Madrid”, 第三部曲将于3月份推出，口号为“Un día de relax en Madrid”。