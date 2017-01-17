中国是一个餐饮文化大国，长期以来在某一地区由于地理环境、气候物产、文化传统以及民族习俗等因素的影响，形成一整套自成体系的烹饪技艺和风味。按照地理位置划分，可分为八大菜系：川菜、鲁菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。

一. 川菜

川菜系是一个历史悠久的菜系，以四川省成都和重庆市两地的菜肴为代表，其特点是酸、辣、麻，各种菜肴都离不开三椒（辣椒、胡椒、花椒）和鲜姜。现今川菜馆遍布世界，代表菜品有：火锅、麻婆豆腐、宫保鸡丁等。

二. 鲁菜

鲁菜又名山东菜，由济南和胶东市两地的地方菜演化而成。其特点是清香、鲜嫩、味纯，葱和姜是必备的烹饪辅料。代表菜品有：糖醋鱼、葱爆牛肉等。

三. 粤菜

粤菜系由广州菜、潮州菜和东江菜三种地方风味组成。粤菜选料精细，风味讲究，以清淡、味鲜为主。代表菜品有：点心、清蒸鱼、白切鸡、烧腊等。

四. 闽菜

闽菜系起源于福建省闽候县，以福州、泉州和厦门的菜肴为代表发展起来。其特点是色调美观，滋味清鲜，多于海鲜为原料烹制各式菜肴。代表菜品有：佛跳墙、太极明虾等。

五. 苏菜

苏菜由苏州、扬州、南京和镇江四大菜为代表而构成，其特点是浓中带淡，鲜香酥烂，口味平和。代表菜品有：狮子头、盐水鸭，叫花鸡等。

六. 浙菜

浙菜系以杭州、宁波、绍兴三种风味菜发展而成，其特点是清香，脆嫩和鲜爽。浙江盛产鱼虾，因此一种鱼很多不同的做法。代表菜品有：西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉等。

七. 湘菜

湘菜系即是湖南菜，以湘江流域、洞庭湖地区和湘西山区地方菜发展而来。其特色是油多、色浓，讲究实惠，辣味菜和烟熏腊肉是湘菜的独特风味。代表菜品有：剁椒鱼头、腊味合蒸、啤酒鸭等。

八. 徽菜

徽菜系来自于安徽省，以烹制山珍野味著称，擅长于烧、焖、炖。代表菜品有：火腿炖甲鱼、腌鲜桂鱼、雪冬烧山鸡等。