从小学习中文可获得绝对音感，还是从小学习音乐有助于学习中文 。

音调取决于一个声音频率高低。在某些亚洲语言中，音调就扮演者非常重要的角色。例如：中文，粤语，越南话，泰国话等。以中文为例：妈，麻，马，骂及买卖。不一样的音调却产生出不同的意思，而这些音调也常使我的学生感到头痛。西语也有类似之处，例如：esta (这)和 está（在） 及sabana（草原）， sábana（床单）,但是英文意义却不会随着音调高低而改变，唯一的改变作用就是强调语气或是是非问句。

于圣地亚哥，加州大学的研究学者Sarah Creel 的新研究指出“大脑是如何感知语言和音乐“。广泛上来说，说普通话的人辨识音调的能力比较突出。她解释：”如果你必须非常专注听音调的模式去了解你周遭的人在说什么，那么就会训练自己在音调上的专注力“，说到这就另我想到了环境的重要性， 然后在语言上的这种音调专注效果就会转换到音乐的领域。

Sarah Creel 和她的同事做出了一个简单的实验，任务是要求100位3到5岁的小孩听成对的两段调子，其中一半的研究对象是住中国的，另一半是住美国，然后由孩子们指出这两段调子是否相同或有什么差别？实际上，这两段是一样的调子，只是在音量及乐器演奏上做了些调整。结果指出孩子在分辨不同的乐器方面都有不错的表现，但是在分辨调子方面，中国孩子的结果表现比美国孩子的杰出百分之十五，而在第二轮针对3到4岁的孩子研究中，虽然表现结果没有5岁的来得好，但是结果也是相同，中国孩子在感知音调比较好。

研究学者指出，透过实验显示幼儿只需要几年的时间就可以看得出有声调的语言对他们的影响，而此发现也同样可应用于其他有声调的语言中。

一般来说右脑在音乐方面扮演着重要的角色，左脑则是管理语言，但是研究发现中文却可以激活右脑的某些部分，而英文无法。虽然目前的答案尚未明确，可是学者记录“绝对音感的优势使得中国孩子在音乐方面的表现更好“。

看完次篇研究，让我想到环境因素有多重要，不经意的让我好奇，如果今天那50位中国小孩是住美国，而另一半美国小孩住中国呢？是否实验结果还是一样？就我的教学经验来说， 环境对学习语言有着很大的影响，例如：我的某些双语家庭或三语家庭的学生，他们在中文课的表现的确比其他单语学生优秀，是因为他们对声音的敏感度比较高。我也了解这样比较有点不公平，但是环境是可以自己创造的。例如：让自己习惯去阅读中文 ，听中文歌，看中文电视剧。

总而言之，学习中文不仅能刺激左右脑的运作，还可以增加对声音及音乐的敏感度。是否我们现在就开始来学中文呢？