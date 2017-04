Aprender música desde pequeño puede facilitar de aprendizaje del chino

El tono se refiere a la frecuencia alta o baja de un sonido. En algunos idiomas asiáticos, el tono juega un papel muy importante. Por ejemplo, en chino mandarín, en cantonés (un dialecto del sur de China), en vietnamita, en tailandés, etc. En un caso de chino mandarín: Mā (madre), Má (lino), Mǎ (caballo), Mà (insultar) y Mǎi (comprar), Mài (vender). Como puedes ver que los tonos diferentes producen distintos significados y eso es también un problema común para mis alumnos españoles. Si comparamos el idioma chino con el inglés y el español tenemos que: en el idioma español también hay palabras que al ser acentuadas cambian su significado como esta y está o sabana y sábana, etc. En el inglés los significados no cambian si cambiamos los tonos, el único cambio es para dar énfasis o en preguntas de “si “o “no”.



Sarah Creel trabaja en la Universidad de California, San Diego donde estudia " cómo el cerebro percibe el lenguaje y la música". En general, los hablantes chinos tienen más capacidad de distinguir tonos. Ella explica: "si tienes que centrarte mucho en los patrones de tono para entender lo que la gente alrededor de ti está diciendo, eso realmente puede perfeccionar tu atención sobre el tono. Y esta atención sobre el tono en el lenguaje después se transfiere a campo- música.



Sarah y sus compañeros hicieron un experimento que consistía en pedir a 100 niños que tenían entre 3 y 5 años que escucharan algunos sonidos y luego distinguieron si los sonidos eran tonos iguales o diferentes y cuál era la diferencia entre ellos. Además, la mitad de los niños vivían en China y la otra parte vivían en Estados Unidos. Por último, el resultado mostró que los niños chinos tenían más capacidad de distinguir los tonos musicales que los niños que vivían Estados Unidos. Realizaron un segundo experimento con niños más pequeños que tenían 3 y 4 años. El resultado final fue también igual que el primer experimento realizado. La verdad es que los sonidos utilizados eran muy parecidos, solo había ligeras diferencias. Por ejemplo, habia diferencias entre mismo sonidos bajo y alto , o el mismo tono tocados por instrumentos distintos.



Gracias al experimento, los investigadores vieron que se puede ver los efectos de un lenguaje tonal en los niños pequeños aunque solo tengan unos pocos años de experiencia. También han descubierto de esto sucede en otros lenguajes tonales como vietnamita, cantonés.



El lado derecho del cerebro juega generalmente un papel crucial en la música y el lado izquierdo del cerebro maneja el idioma. La investigación ha demostrado que el mandarín puede activar las partes del lado derecho del cerebro, lo cual no hace el idioma inglés.



Después de leer este estudio, pienso que el entorno afecta mucho en el desarrollo del cerebro de un niño. También creo que el ambiente igualmente afecta en gran medida al resultado. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran cambiado los lugares donde viven los niños en el experimento? Dicho de otra manera, si los 50 niños chinos que vivan en Estados Unidos y el resto de ellos que vivan en China el resultado hubiera sido igual? A través de mi experiencia en la enseñanza de idiomas, el ambiente afecta en el aprendizaje de un lenguaje de modo efectivo. Por ejemplo, tengo algunos alumnos de familias bilingües o trilingües en mis clases de chino, ellos siempre aprenden mejor y más rápido que el resto de alumnos. Esto es debido a que ellos tienen una mayor sensibilidad a percibir los sonidos distintos. Sin embargo, creo que es injusto hacer la comparación entre ellos pero la realidad es que esto te permite poder crear tu propio ambiente de trabajo para aprender un idioma. Por ejemplo, esto genera un hábito de leer chino, de escuchar canciones chinas e incluso de ver series chinas.



Por último aprender chino no sólo puede estimular el funcionamiento del cerebro izquierdo y derecho, sino también puede aumentar la sensibilidad al sonido. Por eso, qué te parece comenzamos a aprender chino.