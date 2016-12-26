随着中国经济的起飞及全球国际化的影响，学习中文也成为了西班牙的趋势， 许多西班牙父母希望自己孩子们的未来与中国和世界接轨。

近些年来，学习中文在西班牙已经蔚然成风，2014年全西中文学习者超过四万人，其中有15000成年人，25000未成年人学习者。西班牙学中文人数最多的大区分别是马德里、加泰罗尼亚、巴斯克和瓦伦西亚。

从2005年开始，西班牙也慢慢开始掀起学习汉语的热潮，全国开设汉语课程的大学和中小学数量已经分别达到50所和200所左右，2013年西班牙参加汉语水平考试的人数已经超过7100人，居欧洲首位。至今都还在持续增加中。

我是一位在马德里小学从事中文教学的台湾老师， 今年是我在西班牙的第4年， 过去在台湾我是一位英文老师，在教学领域上已有10年的经验。在这篇专栏中我想分享我的教学经验，包括：文化差异，常犯的中文错误，课堂管理，及学习态度。

在大部分的中小学当中，中文课被归类为课外课的一部分，只有少部分的学校把中文课纳入必修课，学生视课外课为兴趣课， 理所当然地，中文课也就是一门兴趣课，而兴趣就是最好的老师，在课堂上我必须引发学生学习中文的兴趣，透过玩乐，活动及美术，由做中学的方式达到学习的中文的目的，所以比起国内的中文课， 西班牙小学的中文课会比国内的多元化许多。

由于文化背景及教育方式的不同， 西班牙的学生非常地勇于表达自己的想法，乐于唱歌，表演，跳舞。他们有很多想法，而且常常基于想立马表达自己的想法就会开始聊天，离开自己的座位或是站起来，在这时候就会增加课堂秩序的问题， 这时候我并不会责备或是惩罚学生， 而是采取鼓励的方式，让他们纠正自己的行为。我发现在西班牙学生跟老师的关系比较亲密，即像朋友又是师生，但是在中国及台湾，老师跟学生之间还是有距离的。

记得我刚开始学西班牙文时， 令我最头疼的就是动词变位，再来就是发音，我到现在R跟L还是发不好，也常常闹笑话。在我的中文课堂中， 我的学生也常常闹笑话， 最常犯得错误就是用西班牙文的发音方式读中文，例如：很棒（muy excelente, 拼音hen bang） 及很胖（muy gorda/o,拼音 hen pang）,如果用西班牙文来发音的话， 听起来是一样的，时常我都不知道学生是在说我很棒呢？还是我很胖？

如果你想学好中文， 就必须去了解它的文化，因为中文的造字原则就跟文化有着密不可分的关系。举几个例子：好（bien, 拼音 hao）,把字拆开来看左半边是女， 右半边是子，在中国的文化中，一个家庭必须有女人及小孩才是好事。另一个例子：男，也把字拆开来看上边是田，下边是力，在以前的中国社会只有男人在田里出力，工作。透过对中国文化及社会的了解，在中文学习上也有更大的帮助。

要做好一件事，兴趣是很重要的。 回顾以往的经历，哪一件事不是因为自己有兴趣才做好的？ 所以，学中文也一样，首先要培养学习的兴趣，不要强迫学生不停地做补充练习，不要强迫他们不断地查找解释，死记 硬背，这样只会消磨他们的学习兴趣，只会令他们不断地想逃离中文的学习。