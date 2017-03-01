在中国，手机对人们的影响

对于当代，手机毋庸置疑是最重要的发明。不仅仅是成年人每日都在使用，而且未成年人也在手机上消耗大量时间。十年前，只有很少的中学生使用手机，如今却100%的中学生拥有手机且经常使用。今天，我将给大家介绍一下如今手机给中国社会带来的优缺点，相信有很多你们也将感同身受。

积极影响

1. 手机使我们的生活更方便，这一点没有任何人可以怀疑。我们可以随时随地与家人朋友通话，距离已不再是沟通问题。

2. 手机给我们创造了学习新事物和了解更多资讯的机会。我们可以通过手机下载很多有用的软件，这些软件可以帮助我们解决很多生活上的问题，并帮助我们及时了解全球信息。

3. 手机是刺激经济增长最好的工具。关于中国，所有人都知道两件事情：一是中国人很勤奋，二是有一个电商平台叫淘宝（阿里巴巴）。由于巨大的工作压力和严格的工作时间，很多年轻人甚至没有时间去购物。因此，淘宝成了他们最常用的购物平台，在那里他们可以买到各种各样的产品。例如：服饰、日用品和水果蔬菜等。然而，手机又比电脑方便携带，自然有很多交易通过手机软件完成。

消极影响

1. 在中国，到处都可以看到低头族（低头看手机的人）。经济的快速增长使得年轻人过度追求物质享受，几乎每个人都有一部IPhone手机。然而，我认为一部高配置的手机，我们日常甚至用不到其功能的一半。但是这也吸引了年轻人大部分的注意力。在西班牙，我们也可以看到很多年轻人低头玩手机，但是情况并没有中国严重。

2. 我因此得出结论，手机正在孤立和疏远我们和家人朋友之间的关系。很多时候，我们和朋友见面聚餐，想要联络感情，结果却是每个人都在饭桌上忙着用手机和别人聊天或刷看朋友圈。甚至有很多人与朋友见面的时候，由于低头看手机而忽略朋友的谈话，使得朋友感觉很不舒服。曾经有一位老人这样描述他的生日：“起初我很开心可以看到儿孙回来陪我过生日，但是孩子们一直玩着手机，没有人陪我说说话，感觉还是很孤独。”

3. 手机增加了人的孤独感。我们正在被孤立。在中国，我们很多时候会看到人们聚餐的时候，都急于给食物拍照而不是和朋友拍照。随后他们会将拍到的食物的照片放在朋友圈便于其他人看到他们正在进行的活动。然而，他们不知道当他们收到别人点赞的同时正在失去与身边人的关系。以至于最后，很多次我们想到打电话找朋友聊天，却不知道可以打给谁。

4. 手机引起了很多事故。在中国有很多交通事故的发生时由于司机在开车的时候发信息或看手机引起的。也有很多小孩子发生事故是因为看护人在本应看护的时间看手机引起的。我曾经看过一段新闻视频，以为母亲在看护孩子的时候玩手机，小孩子无意识的走到马路中间，最后被车辗压。也有一女子因为玩手机，走路掉进一个喷泉。这样的事故在中国每天都在发生，而所有的起因都是手机。

总而言之，手机是很有用的工具，但是不能过度沉迷。总是低头对身体不好，而因为手机变“聋哑人”则会伤害到爱你的和你爱的人。