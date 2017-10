La venta de entradas de teatro y conciertos cae en Cataluña por la incertidumbre política

La venta de entradas de espectáculos musicales y teatrales ha caído en Cataluña a consecuencia de la incertidumbre política, según han confirmado fuentes del sector, que en algunos casos han constatado reducciones de hasta el 70%.



Este es el caso del festival 'Temporada Alta de Girona' que tras las detenciones de altos cargos y técnicos del gobierno catalán en diferentes sedes de la Generalitat el pasado 20 de septiembre sufrió una bajada de la venta anticipada de un 70%, según fuentes de la organización. La empresa teatral Focus también ha admitido que durante la última semana de septiembre y la primera de octubre las ventas cayeron hasta un 70%, aunque prefiere guardar silencio sobre la evolución posterior de las cifras.



Sin embargo, otros teatros han mantenido las cifras de ocupación habituales, como es el caso del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y de la sala Hiroshima.



Fuentes del TNC han señalado que, "en general, las crisis afectan más tarde" a esta institución que al resto del sector, "probablemente por la política de abonos, que son un buen cojín", han precisado.



En vista de estas cifras, el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha hecho un llamamiento a los espectadores para que acudan al teatro "especialmente en estos momentos difíciles", porque el teatro, como la cultura en general, es una herramienta que permite "tener una mirada más completa" y "reflexionar mejor sobre lo que nos pasa".



En la misma línea, el director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí, ha defendido el teatro como el lugar ideal para "escapar del ruido" y "encontrar un espacio que invita a la reflexión y a construir nuestras propias opiniones sobre lo que nos rodea". No obstante considera "comprensible" que la gente vaya menos al teatro estos días porque "todo el mundo está intentado comprender qué pasa y saber qué ocurrirá mañana". "El inicio de temporada ha sido muy accidentado", ha añadido el director de la sala Hiroshima, Gastón Care, que tuvo que anular la fiesta popular con la que tenía previsto inaugurar el curso teatral porque la administración le negó el permiso "en el último momento, por la incertidumbre política".



El sector musical también ha constatado los efectos del 1-O y, según la promotora Concert Studio, "está todo parado desde finales de septiembre". Por su parte, la promotora de conciertos Live Nation está preocupada por los efectos adversos para el sector cultural derivados de la tensión política, ya que "la gente no compra entradas". "Los efectos de situación política se ven claramente en los espectáculos que estamos promocionando simultáneamente en Barcelona y en Madrid porque, mientras en Madrid las entradas se venden bien, en Barcelona el ritmo de compra es de la mitad".



Éste es el caso del espectáculo musical creado a partir de la serie 'Juego de Tronos' y del concierto del exmiembro de Pink Floyd Roger Waters, ambos puestos a la venta después del 1-O y que se están vendiendo bien en Madrid y mal en Barcelona.



En el ámbito del cine, el proceso soberanista no ha afectado a acontecimientos multitudinarios como el Festival de Cine Fantástico de Sitges, que ha aumentado este año el número de entradas vendidas y que no ha visto alterada su programación con la única excepción de la cancelación de la visita de los niños actores de la serie 'Stranger Things'.



En el Museo Picasso, uno de los más visitados de Cataluña, no han notado un descenso de asistencia de público, aunque sí alguna anulación en las reservas en línea.



Del mismo modo, en el MNAC, la principal institución museística catalana, han experimentado un aumento de un 12 % en los visitantes en septiembre y en octubre, hasta el día 12, un descenso en unos 2.000 visitantes, que, según fuentes del centro consultadas por Efe, se atribuye en parte a la jornada de huelga del día 3, en que el MNAC cerró sus puertas.



El sector teatral y musical parecen ser los más afectados por los acontecimientos políticos, aunque los responsables de las empresas culturales confían en que sea un fenómeno puntual que no afecte a las cifras globales de toda la temporada.