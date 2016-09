Tercera Vía reivindica la Diada como un "patrimonio de todos"

La Tercera Vía, entidad que promueve el diálogo para resolver el encaje de Cataluña dentro de España, ha reivindicado hoy la Diada como "patrimonio de todos".



También ha criticado tanto el "inmovilismo de unos", en alusión al PP, como las "prisas de los otros que no llevan a ninguna parte", en alusión a los independentistas.



En un comunicado, el presidente de la Tercera Vía, Mario Romero, ha reivindicado la Diada como "patrimonio de todos" y ha defendido su "carácter plural".



En este sentido, Romero ha destacado la "cantidad y diversidad" de actos que tendrán lugar en Cataluña el 11 de septiembre, lo que refleja a su juicio la "riqueza y pluralidad" de la sociedad catalana que supera las manifestaciones "estrictamente independentistas" y manifiesta la "diversidad de planteamientos sobre cómo encarar el futuro del país".



El presidente de la Tercera Vía ha resaltado, asimismo, la importancia de preservar la "unidad" del pueblo de Cataluña entorno a sus instituciones, la defensa de la identidad, la lengua y la cultura y, en este contexto, ha puesto en valor el diálogo "dentro y fuera de Cataluña y con el conjunto de España".



Romero, así, ha criticado tanto el posicionamiento del Gobierno como el de los independentistas: "No podemos continuar prisioneros del inmovilismo de unos y de las prisas de otros, que no llevan a ninguna parte", ha asegurado.



El presidente de esta entidad ha reclamado dar una "respuesta viable a las exigencias del pueblo de Cataluña" para "mejorar la calidad de vida, la democracia y el autogobierno, reconociendo la realidad plurinacional de España".