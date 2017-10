Sánchez: "Si hay una quiebra unilateral en Cataluña, defenderemos la integridad territorial"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado en Valencia que "si hay una quiebra unilateral" del estado social de derecho, el Partido Socialista "sabe dónde va a estar, que es al lado de la integridad territorial de nuestro país y de la Constitución española".



Sánchez ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en la Fiesta de la Rosa que celebran los socialistas valencianos, y ha asegurado que ante la situación de Cataluña "el partido socialista estará a la altura de las circunstancias" y va a pedir hasta el último minuto "diálogo, negociación y pacto". "El PSOE lo que propone es sencillo: abrir ese espacio de diálogo donde quepa todo excepto la intransigencia y la unilateralidad", ha añadido el líder socialista.



Sánchez ha lamentado que hoy vivimos un tiempo "muy dramático" y "traumático" con la situación en Cataluña, y ha tenido palabras para las personas que este sábado se han concentrado en varios ayuntamientos del país con camisetas blancas, convocadas por el movimiento ciudadano '¿Parlem? ¿Hablamos?', para reclamar diálogo, como un ejemplo de "civismo".



El PSOE, ha señalado, "siempre va a reivindicar el diálogo, la negociación y el pacto" para resolver conflictos, "hasta el último minuto", y la respuesta ante cualquier quiebra unilateral del estado social de derecho.



Ha manifestado asimismo que el debate en el Parlamento Europeo al inicio de esta semana "puso las cosas en su sitio", y a aquellos que están defendiendo el secesionismo" y la independencia en Cataluña les dejó claro que la integridad territorial de los estados miembros está fuera de toda duda y no van a avalar ninguna ruptura ilegal.



Sobre el anuncio de varias empresas del traslado de su sede social fuera de Cataluña, el líder socialista se ha preguntado "qué país es ese de los independentistas del cual quieren huir las empresas y destruir puestos de trabajo de miles de catalanes".



Ha señalado que la economía, "no entiende de banderas, entiende de seguridad económica, de seguridad jurídica, de certezas" y ha lamentado que parece que en Cataluña hace tiempo que a los dirigentes "que ahora mismo están liderando las principales instituciones catalanas se les hubiera fugado el sentido común".



Como consecuencia de ello, ha lamentado, "las empresas ahora mismo se están fugando de Cataluña", poniendo en riesgo "miles de puestos de trabajo".



Sánchez ha advertido a los dirigentes independentistas que "dejen de mentir a los catalanes" y de "destrozar a Cataluña", "abandonen el camino del secesionismo" y vuelvan al de la democracia.



Para el líder socialista, en las últimas semanas no ha habido un avance del independentismo sino un "retroceso enorme de la calidad democrática en Cataluña" y como consecuencia, del conjunto del país, y un "atropello por parte del secesionismo del estatuto de autonomía de Cataluña, de la Constitución española y de los derechos de la oposición parlamentaria en el Parlament de Cataluña".



Sánchez ha manifestado asimismo que el PSOE se siente orgulloso de los alcaldes y cargos políticos del partido socialista catalán "por defender las instituciones públicas de todos".



Ha defendido "este país al que le ha costado tanto conseguir una democracia", que necesita de "mejoras" y "regeneración democrática y ha advertido a los que están en esa vía unilateral que "la democracia no es algo a la carta", ni poner "urnas vacías de garantías", ni la "ruptura unilateral".



Por ello, el PSOE exige a los principales dirigentes de las instituciones catalanas que "vuelvan a la legalidad democrática" y "empecemos a dialogar y a negociar" un nuevo encaje de Cataluña en España.



Los socialistas, ha concluido Sánchez, han pedido la constitución de una comisión parlamentaria para evaluar y modernizar el modelo territorial, donde defenderán "la reforma constitucional".