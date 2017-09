Rajoy pide a dirigentes catalanes que reflexionen para volver "a la legalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado este sábado el "sentidiño" de políticos como el expresidente gallego Gerardo Fernández Albor y ha reclamado a los dirigentes catalanes que reflexionen y vuelvan "a la racionalidad y a la legalidad".



En un acto de homenaje al primer presidente autonómico gallego, que acaba de cumplir 100 años y al que le ha impuesto la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Rajoy ha dicho que sería "positivo exportar" el "sentidiño" que representa. "Cuando uno se pone en contra de la legalidad y de la racionalidad hay que pensar, sobre todo si lo hace a la brava, que nada bueno puede producir con su actuación. Pero cuando uno es capaz de rectificar también entiende todo lo bueno que se puede producir para él y los demás. Creo que eso es el sentidiño", ha afirmado en alusión a los dirigentes catalanes favorables al referéndum.



Antes del acto, Rajoy ha dicho que no quiere entrar en polémicas ni con el presidente de la Generalitat ni con nadie y ha recordado a los alcaldes catalanes que apoyan la consulta que sólo tienen que hacer una cosa: "Que cumplan la ley".



Sobre nuevas acciones que pueda llevar a cabo el Gobierno para evitar la celebración del referéndum ha evitado hablar sobre "lo que puede suceder en el futuro", si bien ha reiterado que "no se va celebrar" porque es "la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles, de los derechos de la inmensa mayoría" de los españoles.



El presidente del Gobierno ha incidido en pedir a los alcaldes catalanes que apoyan la consulta y que esta mañana se han concentrado en Barcelona que es "razonable pedirles que no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal".



También ha aludido a la presencia en esa concentración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de quien ha recordado que ella misma "ha dicho que no va a ceder locales para la celebración" del referéndum, por lo que "no hay nada que decirle". "Mientras no los ceda nada que apuntar sobre ella", ha considerado Rajoy, que ha sugerido que "ella quizá deba decir a los alcaldes que hagan lo mismo que ella dice que va a hacer".



Ha recordado que todos los ciudadanos están "obligados a cumplir la ley", también los alcaldes, la Generalitat y él mismo; por lo que ha confiado en que esta situación se pueda dar la vuelta "a la mayor celeridad posible".



Rajoy ha aprovechado su intervención para pedir a los ciudadanos de Cataluña "que no están de acuerdo con lo que están haciendo" sus dirigentes que estén "tranquilos" porque "se van a respetar sus derechos".



Rajoy ha explicado que "ningún gobierno", ni el actual ni ninguno de España puede "de ninguna manera aceptar lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña" y ha mostrado su determinación de que el Estado de derecho, la ley y la democracia "no van a aceptar esto de ninguna de las maneras".



En el mismo acto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado la vigencia del Estado de Autonomías contra las "quimeras imposibles" iniciadas por el independentismo en Cataluña que han derivado en "una burla a la legalidad, a la democracia y en un menosprecio al Parlamento".



Durante la conferencia "Galicia y los desafíos del Estado de las Autonomías" pronunciada en la clausura del simposio dedicado a Fernández Albor, el titular de la Xunta ha defendido el "galleguismo inclusivo" frente a los "nacionalismos exclusivos".



Según Núñez Feijóo, además, el independentismo en Cataluña ha logrado la "exhumación" de un adjetivo que se consideraba desterrado del vocabulario político: "la palabra traidor".



"Cuando alguien es considerado traidor estamos ante síntomas de que se camina hacia algún tipo de totalitarismo", ha afirmado.



También la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha defendido en el mismo acto que si las Autonomías representan la pluralidad de España no se debe olvidar que "lo fundamental para los ciudadanos es participar de la soberanía común" que reconoce la Constitución y que "nadie puede enajenar o negar en nombre de ambiciones". "Nadie puede pretender que no seamos nosotros, todos, los dueños de nutro destino compartido", ha concluido.



Fernández Albor ha pedido en un discurso emocionado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al resto de políticos en el foro "seguir adelante sin deshacer" los logros conseguidos en todos estos años de democracia.



El homenajeado fue presidente gallego entre 1982 y 1987, el primero elegido en urnas y con el Estatuto en vigor, y la pasada semana cumplió 100 años.



Médico de profesión, ganó las primeras elecciones a la Xunta en 1981 encabezando la candidatura de Alianza Popular. Repitió victoria en 1985, dejando el cargo apenas un año y medio después por una moción de censura que le dio la Presidencia al socialista Fernando González Laxe.