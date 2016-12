Puigdemont busca un pacto "transversal" por el referéndum soberanista

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, buscará en la cumbre de este viernes en el Parlament poner en pie el Pacto Nacional por el Referéndum, con un equipo coordinador "transversal" que reúna las diferentes sensibilidades soberanistas, según han explicado fuentes conocedoras de la iniciativa.



El auditorio del Parlament será escenario de una nueva cumbre de partidos y entidades favorables al derecho a decidir, convocada por Puigdemont y a la que asistirá, entre otros muchos nombres, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.



Los asistentes serán aproximadamente los mismos integrantes del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que coordinada el expresidente del Parlament Joan Rigol y que no se reúne desde primavera de 2015.



Precisamente Rigol será hoy uno de los primeros en intervenir, para explicar las actividades llevadas a cabo por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que dejará paso a otra estructura similar pero ya enfocada específicamente a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017.



Es lo que Puigdemont, en su carta de convocatoria, llama "Pacto Nacional por el Referéndum", que según las fuentes consultadas no tendrá una única figura de consenso al frente, como era el caso de Rigol, sino una coordinadora "colegiada", que deberá recoger las diferentes sensibilidades del soberanismo.



Puigdemont buscará una alianza entre las fuerzas independentistas con presencia en el Parlament -PDeCAT, ERC, Demòcrates de Catalunya y CUP- y el espacio de los 'comunes', las confluencias de izquierda que aglutinan a Podemos, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de Ada Colau.



Además de representantes de sindicatos, patronales, entidades soberanistas, instituciones, asociaciones municipalistas y otras voces de la sociedad civil de Cataluña, a la cita acudirán caras visibles de las fuerzas soberanistas, empezando por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



También estará presente Artur Mas en calidad de expresidente de la Generalitat, además del propio Puigdemont y la consellera de la Presidencia, Neus Munté.



No estará presente, en cambio, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso y uno de los impulsores del nuevo partido de los 'comunes', Xavier Domènech, que ha alegado por carta a Puigdemont que agradece su invitación pero considera que las confluencias de izquierdas ya estarán bien representadas en la cumbre de mañana, según han indicado fuentes conocedoras de la misiva.