Puigdemont avisa a los independentistas que el Estado está "dispuesto a vengarse"

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha advertido este sábado de que si el proceso soberanista no culmina con la independencia "el Estado español está dispuesto a todo, a la amenaza, pero también a la venganza" en cuestiones como "la lengua catalana o el modelo de convivencia".



En un acto del Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCAT) de inicio de la campaña por el 'sí' en un eventual referéndum de independencia celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas, Puigdemont ha indicado que los catalanes ya "no tienen libertad" para hacer según qué cosas.



"¿Tenemos libertad para hablar en catalán en el aeropuerto de Barcelona y que no nos multen? -se ha preguntado- Pues no. ¿Y tenemos libertad para cumplir el programa electoral por el que nos han votado miles de personas? Pues no, y tampoco la tenemos para consultar a nuestros ciudadanos". Según Puigdemont, "tenemos una libertad empequeñecida, es el país de la libertad menguante, y esto no es bueno, ni para nosotros ni para otros ciudadanos del Estado", ha alertado, antes de apuntar que el Estado "está dispuesto a todo" para impedir que los catalanes decidan su futuro, como "la amenaza y la venganza".

Por otro lado, el expresidente catalán Artur Mas, también presente en este acto, ha llamado a ignorar las promesas que Mariano Rajoy pueda hacer en el acto con empresarios del martes en Barcelona porque "no cumplirán nada" y ha recordado que con el proceso soberanista "los catalanes hemos dejado de ser súbditos del Estado español a ser ciudadanos de Cataluña".