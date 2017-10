El PSC pide la dimisión de Rajoy y Puigdemont si no pueden restablecer normalidad

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado hoy al "cese inmediato de los intentos de impedir por la fuerza" el "simulacro de votación" del 1-O y ha pedido a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades" si no son capaces de restablecer la "normalidad".



En una declaración en la sede del PSC, Iceta ha afirmado que "ni Rajoy ni Puigdemont han estado a la altura" y que si no consiguen "impulsar el diálogo" deberían "convocar elecciones anticipadas en Cataluña y España".



Ha asegurado asimismo que ambos presidentes "están obligados a dialogar para evitar daños mayores", y ha reiterado que la votación del 1-O, suspendida por el Tribunal Constitucional, no puede "legitimar decisiones políticas relevantes".