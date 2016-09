El PP critica que Puigdemont tenga socios "encapuchados que queman símbolos"

El PP Catalán ha criticado hoy que el Govern y el president Carles Puigdemont tenga como "socios" a "encapuchados que queman símbolos de todos", en alusión a la quema de banderas y de retratos del Rey en la manifestación de la izquierda independentista liderada por la CUP durante la Diada.



Tras el anuncio de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la quema de fotos del Rey y banderas de España en esa manifestación a la que asistió la plana mayor de la CUP, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, ha asegurado que el modelo de país de su partido "no es el de los que se queman símbolos y ofenden a las instituciones".



"No podemos compartir el modelo de los que quieren provocar reacciones violentas y de fuerza del Estado y de los que defienden que encapuchados quemen banderas que son símbolos de España, Francia y de la UE, o símbolos de instituciones, como la Constitución y el Rey", ha apuntado.



La CUP ha defendido hoy la quema de banderas de España e imágenes del Rey durante su manifestación al ser "práctica histórica" de la formación y estar dentro de "estándares internacionales de libertad de expresión", y ha avisado: "Seguiremos luchando y quemando por la libertad de Cataluña".



Sobre estas declaraciones, Rodríguez ha opinado que "a quien tiene que preocupar es a CDC, a ERC y al president Puigdemont, que de aquí a unos días revalidará su presidencia con los votos de los que defienden que la cultura del país es que los encapuchados quemen los símbolos de todos".



El modelo del PP, ha relatado, es "el del Estado de Derecho, la actuación de acuerdo a la ley y la política democrática", y ha "negado con rotundidad" que "los que defienden estas actuaciones puedan autodenominarse demócratas".



"No me viene a la cabeza ningún país del mundo civilizado en que haya una democracia en que se defiendan este tipo de actuaciones", ha sentenciado el dirigente popular.