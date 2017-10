El PP advierte a Puigdemont de que "se le acaba el tiempo"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha advertido este sábado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "se le acaba el tiempo" para "devolverle la normalidad a Cataluña y que cese el caos".



En declaraciones formuladas en Gijón, donde ha participado en un acto por la unidad de España, Levy ha reiterado que el Gobierno de Mariano Rajoy "actuará con serenidad y firmeza aplicando todos los mecanismos necesarios" para "que a partir del lunes vuelva la tranquilidad y la legalidad a Cataluña".



"El Gobierno va a actuar contra el caos con todas las normas del estado de derecho", ha respondido la dirigente del PP a una pregunta sobre la posibilidad de que aplique el artículo 155 de la Constitución.



Levy ha asegurado que "los planes de Puigdemont no tienen futuro y todo lo que no sea parar el proceso independentista tendrá una respuesta serena y firme dentro de la legalidad y la democracia".



"Mariano Rajoy no va a permitir que Cataluña sea un problema para la Unión Europea y aplicará todos los mecanismos de la democracia dentro de la ley y con sentido europeo", ha destacado.



Además le ha pedido a Puigdemont que "no siga en el discurso del odio y deje de poner dificultades a la convivencia".



La secretaria de Estudios y Programas del PP ha participado en el centro de Gijón en un acto organizado por Nuevas Generaciones de Asturias, en el que se juntaron firmas por la unidad en una bandera de España y se repartieron lazos con los colores rojo y amarillo.