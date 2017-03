Junqueras asegura tenerlo "todo preparado" para el referéndum

El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha dicho este domingo que lo tiene "todo preparado" para poder tramitar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.



En la media parte del partido de baloncesto que ha enfrentado al Divina Joventut y al Barcelona Lassa, Junqueras se ha pronunciado en estos términos y ha lamentado que el PSC "siempre prefiera ponerse al lado de aquellos que no nos quieren dejar votar, que en este caso es el PP, que no al lado de los ciudadanos de Cataluña que quieren ejercer un derecho democrático tan fundamental como es el derecho al voto".



Junqueras se refería así a la intervención de este domingo durante el Consell Nacional del PSC de su primer secretario, Miquel Iceta, quien ha anunciado que pedirán al PSOE que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los nuevos presupuestos de la Generalitat si incluyen "cualquier mención al referéndum ilegal".



También en una entrevista en el diario Ara, el líder de ERC ha aseverado que "pronto veremos decisiones relevantes en este sentido. No solo en el objetivo estricto del referéndum, sino en todo el movimiento democrático de nuestra sociedad e instituciones".



A la vez, ha indicado que "es evidente" que todos los pasos que se deban dar "los explicaremos. De nada serviría que nos pusiéramos medallas ahora. Se trata de hacer la República".



Preguntado sobre si la mejor manera de hacer esto es cambiando el reglamento del Parlament, Junqueras admite que esta reforma no es "el único camino posible" pero les "parece útil que los grupos parlamentarios tengan la posibilidad de acelerar la tramitación de ciertas iniciativas que a veces son innecesariamente lentas".



Sobre las críticas que ha recibido por falta de debate transparente en lo referente a la denominada ley de transitoriedad, Junqueras ha exclamado: "¡Si estamos todo el día debatiendo!" y ha añadido que "será muy importante cuando se produzca, en el marco que sea. Y será tan pública como lo es todo cada día en este país, que debe ser el más transparente de los países de nuestro entorno".



Respecto a la pregunta que preferiría en caso de celebrarse un referéndum, el político independentista indica que la quiere "clara y precisa" como "¿Quiere que Cataluña sea un país independiente?".



Por otra parte, ha desvelado que el Govern trabaja para que al día siguiente del referéndum se produzca "el reconocimiento internacional que esperamos".