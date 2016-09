Homs dice que declarará en "nombre de Cataluña"

El ex conseller de Presidencia de la Generalitat y actual diputado de Democracia i Libertad (DiL) en el Congreso, Francesc Homs, ha afirmado hoy que mañana acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) en nombre del "conjunto" de Cataluña.



"No acudiré en nombre de mi partido ni de mi filiación política sino en nombre del conjunto de un país, y mirándoles fijamente a los ojos les podremos decir que nosotros representamos unos valores, una determinación, una voluntad insobornable e inalterable, que es la libertad de nuestro país a través de las urnas para conseguir un estado independiente", ha dicho Homs.



El ex conseller, que declarará ante el Supremo en relación a la organización de la consulta soberanista del 9N, ha recibido hoy, junto con el expresidente catalán Artur Mar, un homenaje de muchos vecinos de Arenys de Munt, la localidad donde hace 7 años se organizó la primera consulta soberanista.



Mas y Homs han sido recibidos con aplausos y gritos de independencia en el VII Aplec por la Independencia de Arenys de Munt, donde Artur Mas ha anunciado que mañana estará junto a su ex conseller en Madrid "para apoyarle ante los tribunales españoles".



"Dicen que hemos delinquido, desobedecido al TC. Pues bien, yo estoy convencido de que no desobedecimos al TC. De lo que estoy seguro al 100 por 100 es que lo que hicimos fue obedecer al pueblo de Cataluña que nos había pedido las urnas y votar por el futuro político del país", ha defendido Artur Mas.



"Lo que hicimos fue obedecer al pueblo, no fuimos unos 'holigans' con trabuco en mano, íbamos con las papeletas de las urnas", ha añadido Mas, que ha criticado que "el estado español ni se mueve para sentarse a la mesa y hablar civilizadamente para que Cataluña pueda votar y apostar de una vez por todas por su futuro".



Mas ha criticado que el Estado "no mueve ficha, recurre a los tribunales, mueve a la Fiscalía, impide siempre que pueden que algún partido que defiende la independencia se pueda inscribir incluso como partido político, y mueven las fichas en los despachos de los ministerios para montar operaciones Cataluña para desprestigiar ante el pueblo de Cataluña a los principales líderes soberanistas del país".



"Si esto es lo que hacen, -ha contrapuesto Mas- nosotros, lo que tenemos es la buena voluntad con mayorías sociales con movilizaciones cívicas y con espíritu pacífico, que este país después de haber movido tantas energías, se merece poder decidir su futuro y convertirse en una nación libre entre las naciones libres del mundo".



Mas ha anunciado que mañana estará "en Madrid para dar mi apoyo a Quico Homs. Lo haré en una posición diferente a la que me tocó a mi meses atrás, el 15 de octubre del 2015, cuando fui a declarar junto a Irene Rigau y Joana Ortega".



"Recuerdo como tanta y tanta gente se acercó allí para dar apoyo a unas personas que lo único que hicieron fue escuchar a la gente y ser consecuentes con lo que la gente nos pedía", ha reiterado Mas.



Homs ha confesado, dirigiéndose a los asistentes al encuentro independentista de Arenys de Munt: "Me produce más respeto el homenaje de hoy por todo lo que representáis gente como vosotros y como tantas otras personas que hay en el país, que no lo que me toca hacer mañana en Madrid".



En relación a su declaración mañana ante el TS, Homs ha dicho: "La verdad es que tengo ganas, seguro que no voy por ellos, voy por vosotros" y por la voluntad de conseguir "un Estado independiente, que es lo que merecemos y necesitamos como país y como nación".



"A través de expresiones como la de hoy, como la del pasado 11 de septiembre, y como las que haremos cada vez que sea necesario en nuestro país, tenemos que transmitir con determinación y serenidad a aquella gente que no quiere escuchar y tenemos que decirles que la libertad de nuestro pueblo es un hecho que ya ha empezado", ha clamado Homs.



Por su parte, la ex consellera Joana Ortega, también investigada por organizar la consulta del 9N, ha reiterado hoy en declaraciones a Catalunya Radio que no cometieron "ningún acto ilegal", sino un acto de democracia. "Es una querella que no tenía ni que aceptarse a trámite", ha concluido.