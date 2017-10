"Ha habido una movilización por el derecho a decidir"

Estrella Digital ha querido dar voz a catalanes en su espacio. Lluis Arienzo, un estudiante catalán, nacido en Palafrugell en el Baix Ampurdá,de cuarto de periodismo en la Universidad Complutense, responde a nuestras preguntas

- Después de todo lo que está pasando, ¿sientes presión?

- No, la verdad que no. Tampoco he tenido mucha interacción con gente que sea muy contraria al derecho a decidir, pero con mis compañeros de clase ha habido discusión sana y hemos puesto puntos en común. Pero de momento, en mi círculo personal de amistades, bien, no he tenido ningún problema.

.Pero… ¿Has llegado a sentirte cohibido a la hora de dar tu opinión?

- Sí, un poco. Nunca sabes cómo puede reaccionar la gente, no tus propios amigos, pero si la gente que está alrededor, que puede escuchar, que puede decir, cosas sacadas de contexto y que puede tener prejuicios ya solo por el hecho de pensar de una forma o de otra.

-¿Crees que tenéis voz aquí en Madrid?

- No sabría decírtelo. Sé que hay como “un círculo de catalanes” en Madrid, pero no me ha hecho falta porque nunca me he sentido separado por la procedencia de dónde soy y todos mis amigos me aceptan como soy, como uno más de ellos. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo.

- Por lo que perder amistades no has perdido, ¿no? ¿o has dejado de relacionarte con gente que piense contrario a ti?

- No, de momento no. Todo correcto, tengo algunas amistades que piensan diferente y hemos discutido, pero fuera de la discusión somos amigos, nos tomamos las cervezas, nos reímos, y quedamos, cenamos y hablamos; hablamos, pero fuera del mundo político seguimos siendo amigos.

-¿Te has sentido ofendido en algún momento por comentarios de gente de tu círculo?

- Sí, si me he sentido ofendido. En el momento, por ejemplo, en el que han equiparado la violencia policial con la ciudadana, yo he tenido que saltar porque no creo que sean equiparables dado que podemos decir que las dos están mal pero una es una respuesta ciudadana y la otra es violencia de estado. A parte de eso, no me he sentido ofendido porque no me ofende que la gente piense diferente, pero si creen que la violencia puede estar justificada o se puede excusar diciendo que es que en el otro bando ha habido violencia si, eso sí me ha ofendido.

- ¿Estabas a favor del referéndum?

- Sí, estaba a favor del derecho a decidir. Puede que luego no tuviera resultados jurídicos, pero el hecho de votar no debería ser reprimido nunca, y tampoco deberías perder la integridad física por el hecho de votar, como ha pasado en Cataluña

- ¿Qué opinas de que la gente diga que la votación debería ser para toda España?

- Creo que no corresponde: porque es Cataluña quien decide la relación del propio pueblo con España. No; podemos coger los últimos referendum como en Quebec que votaron sus propios habitantes, no votó todo Canadá. Yo estoy a favor de un referendum de modo informativo, para saber qué piensa España acerca de la relación que debería tener Cataluña, pero a la hora de tener una validez, yo sinceramente creo que debería ser el pueblo catalán quien decida la relación de autogobierno que quiera tener frente al Estado español.

- ¿Te molesta que la gente que no esa catalana o que nunca ha vivido en Cataluña tenga opiniones tan radicales sobre este tema?

- Al final todo el mundo va a opinar aunque no esté en el lugar de los hechos. Puedo opinar, pero en mi caso no pasó nada en mi pueblo, pero 50 km más allá hubo cargas policiales. En el momento en el que se falta el respeto o la violencia toma parte, si me parece que esas personas deberían recapacitar lo que piensan y darle una vuelta a su discurso.

- ¿Qué opinas de que echasen a los policías nacionales y guardias civiles de hoteles?

- Es controvertida, la verdad. Al final quiero creer que no todo el cuerpo policial es malo, igual que no todos los mossos son malos. Intento no generalizar pero que estuviesen los cuerpos de seguridad alteraba la paz social y se decidió, creo yo, entre la paz social de un pueblo o tener a la gente que ha reprimido a los ciudadanos, en lo propios hoteles. Yo por mi parte creo que está bien los escraches de estar ahí, de demostrar la repulsa que tienes a que estén allí.

Me parece mal que en el caso que sea verdad, que se haya amenazado a los locales con cerrarlos durante 5 años si no echaban a los policías.

-Los policías están ahí porque es su trabajo, sirven al Estado, entonces, ¿cómo ves la actuación del Estado como ciudadano?

- Entiendo que los policías estén haciendo su trabajo y se que reciben órdenes, pero también entiendo que los policías no son robots, y tienen capacidad de decidir. No soy policía no soy cuerpo de estado, pero si lo fuera, no podría ejecutar una orden de desahucio, no podría echar a una persona de 80 años de su casa por ejemplo. Así que entiendo que puedan hacerlo, pero no lo comparto

¿Cómo ves la actuación del Estado en este caso?

Es hipócrita, porque si tú consideras que es un referéndum ilegal y que no tiene validez ninguna, no envías a fuerzas de seguridad a reprimir a aquellos que van a votar, a los que van a votar que si, y a los que van a votar el no, porque a gente que quiere seguir con España también se les ha agredido.

- Se ha escuchado que ha habido gente que ha votado hasta 3 y 4 veces...

La falta de garantía es una de las causas por las que yo mismamente voté, pero eso es simbólico, ha habido una movilización de gente de casi la mitad de Cataluña por el derecho a decidir.

-¿Qué opinas sobre el artículo 155, que se disuelva la autonomía de Comunidad Autónoma?

Si se llenan la boca de diálogo, no pueden amenazar con disolver la autonomía si no haces lo que “yo quiero”. Es una forma de chantaje, de extorsión. Lo están haciendo con las cuentas bloqueadas, lo están haciendo con el artículo 155. Si quisieran diálogo no hubieran tomado esas acciones y no se hubiesen puesto del lado de “no ha pasado nada” o de “en el caso de que haya pasado ha pasado con proporcionalidad y con profesionalidad”. Yo creo que no hay voluntad de diálogo.