Forcadell llama a los catalanes a salir a la calle con motivo de la Diada

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha hecho este domingo un llamamiento a salir esta tarde a la calle, con motivo de la Diada del 11 de Septiembre, para "defender" las instituciones catalanas y la libertad de expresión.



Tras encabezar la delegación de la Mesa del Parlamento catalán, que ha hecho la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, Forcadell ha animado a los ciudadanos catalanes a sumarse a las movilizaciones independentistas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.



"Un motivo para salir a la calle esta Diada es para defender las libertades de las instituciones catalanas y de todos los ciudadanos, el derecho y la libertad de participación y de expresión", ha afirmado Forcadell, que se encuentra a la espera de saber si el Tribunal Constitucional la sanciona o no por haber permitido que el pleno del Parlamento catalán aprobara las conclusiones del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.



Forcadell ha recalcado que, aunque la Diada conmemora la "lucha de los catalanes" que defendieron la ciudad de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714, "lo que nos mueve masivamente es el anhelo de un futuro mejor".



"No importa el origen ni la identidad heredada de los antepasados, lo único que importa es este deseo de futuro, todo el que quiera una Cataluña mejor debe conmemorar y vivir esta Diada.



Entre los miembros de la Mesa que han participado en la ofrenda no se encontraba el vicepresidente segundo de la cámara catalana, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, ni tampoco ningún representante del PPC, sin presencia en la Mesa.



Antes de esta ofrenda, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha encabezado, por primera vez desde su investidura en enero pasado, la ofrenda del gobierno catalán ante el monumento.



Puigdemont ha llegado a la estatua de Casanova entre los aplausos del público y ha pasado revista a los Mossos d'Esquadra, posteriormente ha saludado uno a uno a sus consejeros, antes de depositar una corona floral adornada con una 'senyera', que ha colocado a los pies de la estatua de Casanova junto con el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, antes de escuchar el himno de 'Els Segadors'.