Forcadell advierte al TC: "Si censura resoluciones, la democracia desaparece"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro diputados soberanistas de la Mesa de la cámara han alegado ante el Tribunal Constitucional (TC) que si se les obliga a "censurar" resoluciones parlamentarias por su contenido independentista, "la democracia desaparece".



El escrito de alegaciones a raíz del incidente de ejecución presentado por el Gobierno central, tras la aprobación en octubre en el Parlament de una resolución que planteaba un referéndum con o sin aval del Estado en 2017, viene firmado conjuntamente por los cuatro miembros de Junts pel Sí (JxSí) en la Mesa -Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet- y por el representante de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Josep Nuet.



En sus alegaciones, advierten de que "cuando lo que se busca no es el cumplimiento de la legalidad sino anular la discrepancia política haciendo un mal uso de los tribunales, lo que hay que proteger no es la voluntad del Gobierno del Estado sino la democracia".



Estos cinco miembros de la Mesa defienden su actuación con el argumento de que su función es "garantizar que se puedan expresar todos los planteamientos políticos, incluso los que ultrapasan el marco constitucional".



Según alegan, "si no se permite" el ejercicio de la "libertad de expresión" y además "se persigue a quien lo permite, la democracia desaparece y el marco político tiene otro nombre: no democracia".