Decae la fiebre por el independentismo catalán

Los datos que ha publicado el 'Baròmetre de Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió' esbozan una victoria del "no" al independentismo. De todos modos, la diferencia entre los que sí apostarían por convertirse en un Estado independiente y los que defienden la permanencia en España es muy pequeña, sólo cuatro puntos. Un 44,3% de los encuestados apuestan por la independencia frente al 48,5% que se muestra contrario a esta corriente secesionista.

Los porcentajes han sido extraídos de los resultados de esta pregunta: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado independiente?”. A esta cuestión, un 44,3% ha contestado que sí, un 48,5% por que no, un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,2% no contesta. En este sentido, un 50,3% de los encuestados están a favor de un referéndum unilateral; un 23,3% sólo si es acordado con el estado; un 22,7% en ningún caso y un 2,9% no lo sabe.

En caso que el referéndum fuese unilateral y se celebrase, un 43,3% votaría a favor; un 22,2% en contra; un 6,2% en blanco y un 1,7% en blanco. La abstención se situaría en un 20,7% y los indecisos serian un 4,7%. Según el director del CEO, Jordi Argelaguet, la encuesta refleja que existe un 73,3% de la gente “que quiere votar, aunque dependerá en que circunstancias se llegue a celebrar el referéndum, no es lo mismo que el Estado haga un acto de tolerancia o bien envíe una compañía de policias a precintar colegios electorales”.

Junqueras, en la cuerda floja

El barómetro también arroja el declive de Junts Pel Si y la CUP en el Parlamento de Cataluña. De hecho, a tenor de estos datos los independentistas estarían cercar de perder la mayoría absoluta que ahora mismo se fijo en 68 escaños. Según la encuesta la suma de estas dos formaciones políticas sumarían entre 66 y 68 escaños.

En cuanto a la estimación de voto, el estudio refleja una nueva victoria de Junts Pel Si. Los ciudadanos encuestados seguirían dando la mayoría de los escaños a JpS, entre 58 y 60 (37% de la estimación de voto), que conl os ocho que obtendría la CUP (5,9% de la estimación de voto), podrían perder la mayoría secesionista.

Tras JpS, se mantendría Ciudadanos, que perdería entre cuatro y cinco escaños y obtendría entre 20 y 21 asientos (16,1% de la estimación). En tercer lugar, se situaría Catalunya Sí que es Pot (CSQP), con entre 18 y 19 escaños. Esto signficaría un aumento de entre siete y ocho escaños porque en la actualidad tiene 11.

Por su parte, el PSC se mantendría con los mismos escaños que tiene actualmente, 16 y un 12,3% de estimación. En penúltimo lugar, el PP catalán que subiría dos escaños, pasando de los 11 actuales a los 13, con una estimación de voto del 10% (10% de estimación), según el BOP. La CUP seguiría siendo la formación menos votada.