El debate sobre control de armas y caza se reabre con el crimen de los agentes rurales

El homicidio de dos agentes rurales en el coto de Aspa (Lleida) por un cazador sin permiso vigente para usar su escopeta ha abierto un debate sobre los controles a las personas con licencia para utilizar armas de fuego, e incluso sobre la actividad de la caza, por parte de entidades ecologistas.



Durante todo el día han seguido las muestras de duelo y de solidaridad con el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, después de que ayer el cazador Ismael Rodríguez, de 28 años, disparara a la cabeza de los dos agentes cuando le requirieron la documentación que le autorizaba a llevar una escopeta de cartuchos.



Decenas de vecinos de Alcoletge (Lleida) han guardado este mediodía un minuto de silencio frente al Ayuntamiento en señal de duelo por el homicidio de los dos agentes, uno de los cuales, David Iglesias, de 39 años, era vecino de la población.



Mañana se han convocado también concentraciones de duelo frente al Ayuntamiento de Lleida, donde residía el otro agente, Xavier Ribes, en el de Vacarisses (Barcelona), de donde es vecino el homicida, y en todas las sedes de CCOO, sindicato al que pertenecían los fallecidos.



La Federación Catalana de Caza ha convocado asimismo a los cazadores catalanes a sumarse a los minutos de silencio en repulsa por el asesinato de los dos agentes rurales y a suspender las cacerías previstas para hoy en Cataluña.



El funeral por las dos víctimas se celebrará mañana por la tarde en la iglesia de Sant Llorenç de la capital leridana.



En su declaración ante los Mossos d'Esquadra, el cazador ha manifestado que no sabe por qué disparó contra los agentes rurales y ha asegurado que no recuerda nada de lo sucedido.



Según ha informado la Cadena Ser, que ha tenido acceso a la declaración del cazador, Ismael Rodríguez ha señalado que debió vaciar la escopeta en "un acto instintivo, no voluntario" y que no recuerda ni haber apuntado a los agentes ni qué le pasó para disparar su arma.



Lo único que recuerda, según su declaración, es que los agentes le saludaron con un "buenos días" y que le pidieron que descargara el arma, momento a partir del cual dice no acordarse de su reacción.



En medio de la consternación se ha abierto un debate sobre los controles a los que deben someterse las personas autorizadas a llevar armas y las competencias de los cuerpos policiales.



El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha reivindicado que los Mossos d'Esquadra tengan competencias sobre tenencia de armas y explosivos, que actualmente corresponden a la Guardia Civil.



Jané ha afirmado, en declaraciones a RAC1, que la Guardia Civil "tiene que hacer su trabajo de comprobar que las personas que tienen licencia de armas las pueden tener, y para esto hay una serie de pruebas que en teoría y sobre el papel se tienen que hacer".



El conseller ha admitido la dificultad de prever un hecho violento como el ocurrido ayer, pero ha apuntado que "se puede evitar que gente así pueda tener permiso de armas".



"Hemos de tener unos protocolos capaces de detectar que estamos ante personas que actúan con violencia, que tienen inestabilidad y que por tanto no pueden tener la responsabilidad de tener un arma", ha afirmado Jané, que ha advertido de que no se debe criminalizar al colectivo de cazadores.



El sindicato UGT ha solicitado "replantear" los protocolos de actuación y seguridad del Cuerpo de Agentes Rurales y ha indicado que seguirán trabajando para que "ahora, más que nunca, la seguridad en el puesto de trabajo de los agentes rurales no esté al azar de personas agresivas e incívicas".



A su vez, Ecologistas en Acción ha reclamado una "profunda revisión" de la legislación de caza tras el doble homicidio cometido por el cazador, con el fin de limitar la caza a lugares y ocasiones en que sea "realmente necesaria".



Los ecologistas que admiten que "no se puede atribuir, de ninguna manera, la actitud de un individuo a todo un colectivo, en este caso los cazadores" opinan que la caza es "una actividad violenta que provoca sufrimiento de centenares de miles de animales cada año y que, por su propia naturaleza peligrosa, también provoca decenas de víctimas humanas cada año".



Aunque en principio se preveía que el cazador pasaría a disposición judicial mañana lunes, finalmente los Mossos lo llevarán ante el juez de guardia de Lleida el martes, con lo que prácticamente agotarán las 72 horas de que disponen tras su detención ayer por la mañana en el coto de Aspa