La CUP denuncia que el juez "aplica la ley franquista" con Joan Coma

El diputado de la CUP Benet Salellas, abogado del concejal de la CUP Joan Coma, ha afirmado que el juez que ordenó este martes su detención por no comparecer ante la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha aplicado "la ley franquista para privarle de libertad".



Salellas ha participado en la concentración que han protagonizado este miércoles ante la Audiencia Nacional medio centenar de personas, entre ellas diputados, senadores y concejales de Esquerra Republicana y de la CUP, para solidarizarse con Coma, que este miércoles será puesto a disposición del juez para declarar por un delito de incitación a la sedición.



Moreno citó a Coma el pasado 24 de octubre como investigado tras hacer un llamamiento en un pleno municipal de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso independentista, pero el concejal no compareció ante la Audiencia Nacional, lo que llevó a la posterior orden de detención.



En declaraciones a los periodistas, Salellas ha mostrado el auto de detención del juez, en el que se explica que su arresto se engloba en un delito contra la forma de gobierno, el cual, según el abogado, no figura en el Código Penal actual y sí lo hacía en el de 1973.



"En el Código Penal actual no existe ningún capítulo, ningún título ni ninguna sección en la que se hable de delitos contra la forma de gobierno", ha explicado Salellas para afirmar que "el juez Moreno aplica la ley franquista para privar de libertad al concejal de la CUP".



Ello demuestra, a su juicio, "el autoritarismo presente en la Audiencia Nacional y la conexión directa del régimen jurídico de la dictadura presente hoy en la causa contra Joan Coma".



"Se trata de la defensa del propio régimen democrático en su conjunto. La posición de Joan Coma es antifranquista porque el derecho que se le quiere aplicar es el derecho de Franco", ha dicho.



En la concentración también ha participado el senador de ERC Bernat Picornell, que ha opinado que la detención de Coma "ha sido un paso más en la lucha del Estado para judicializar el proceso catalán", así como el diputado del mismo partido Joan Capdevila, para quien su arresto se ha producido por unos hechos "perfectamente normales, que son expresar nuestro parecer político en cada momento".



"Como no estamos de acuerdo con la democracia que nos imponen, lo que vamos a construir en los próximos meses es otra democracia, otro marco legal que nos permita ejercer esa libertad de expresión que nos niegan desde el Estado español", ha asegurado.



El vicesecretario de coordinación interna de ERC y alcalde de Prats de Lluçanès, una localidad cercana a Vic, ha explicado por su parte que "esto no va a parar al pueblo catalán" y que lo que hay que hacer es dar apoyo al referéndum independentista que pretenden convocar en 2017.



También ha estado presente en la concentración, en la que se han exhibido carteles pidiendo la libertad de Coma y con lemas como "Si nos tocan a uno, nos tocan a todos", la alcaldesa de Vic, Anna Erra, para quien lo que se dice en los plenos se debe enmarcar en la libertad de expresión.