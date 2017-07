Ciudadanos critica que Baiget sea cesado por "decir la verdad" y no por incompetencia

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado este martes que el hasta ayer conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, fuera cesado por "decir la verdad" en lugar de por su "inactividad e incompetencia" al frente del departamento.



Baiget fue destituido ayer martes de manera fulminante tras expresar dudas en público sobre la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre y fue sustituido por el hasta hoy conseller de Cultura, Santi Vila.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, Carrizosa ha incidido en el hecho de que durante el tiempo que Baiget ha ocupado su cargo no haya presentado ninguna propuesta de ley ante el Parlament referente a su departamento, al que Carrizosa considera "vital para la economía". Por ello, ha lamentado que el cese de Baiget no se deba a su "inactividad e incompetencia", sino a haber dicho en público "lo que muchos expresan en privado", en referencia a las dudas sobre la celebración del referéndum.



Según Carrizosa, todo esto "demuestra que el Govern no tiene prioridad en sectores básicos como la Empresa y el Conocimiento".