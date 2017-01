Un cazador mata a dos agentes rurales que le pidieron el permiso de armas en Lleida

El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha informado hoy que el cazador que ha matado hoy a dos agentes rurales ha cometido "un acto criminal" al reaccionar de forma violenta después de que estos le requirieran el permiso de armas, que no tenía vigente para la escopeta que usaba.



Jané y la consellera de Agricultura, Meritxell Serret, han comparecido ante los medios en Lleida después de que esta mañana un cazador de 28 años que se encontraba en un coto de caza de la localidad leridana de Aspa haya matado a los dos agentes, de 43 y 39 años, y se haya autoinculpado después en una llamada a los Mossos.



El conseller de Interior ha precisado que el cazador no tenía el permiso vigente de tipo E, que le autorizaría a usar la escopeta Benelli de calibre 12 con la que ha matado a los dos agentes, aunque sí tenía autorización para usar armas de tipo D, como un rifle.



Según ha explicado Jané, "estamos en un supuesto en que unos agentes rurales hacían su labor de inspección de requerir si esa persona llevaba el permiso necesario para utilizar el arma, no lo tenía, y reacciona de una manera violenta, homicida, y mata a los dos agentes rurales".



"Los disparos iban dirigidos a la cabeza de los agentes", ha precisado Jané, que ha indicado que el cazador probablemente utilizó los tres cartuchos que puede disparar de forma seguida la escopeta.



El conseller ha indicado que se está investigando asimismo cómo ha sido posible que el homicida dispusiera aún de esta escopeta de tipo E, que había sido suya anteriormente, pero que al parecer había vendido al no renovar el permiso para usarla, y que tenía en estos momentos otro titular.