El Gobierno cierra la puerta a la consulta planteada por Puigdemont

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dicho hoy que "no es posible avanzar en la dirección" apuntada ayer en la Diada de Cataluña por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de una consulta independentista pactada pues no existe en el ordenamiento español.



Rafael Catalá ha realizado estas manifestaciones en Radio Nacional de España al ser preguntado por lo manifestado por Puigdemont, que dijo que espera haber convocado unas elecciones constituyentes en Cataluña para la Diada del año que viene y que este mes planteará al Estado español una propuesta de referéndum.



"El presidente Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere pues todos estamos sometidos a las reglas y muy especialmente los responsables políticos", ha destacado Catalá.



"De tanto hablar de algunas cuestiones algunos intentan inventar figuras y dulcificar el lenguaje para no hablar de la autodeterminación y del referéndum y cuando han visto que por ahí no hay camino intentan utilizar palabras más amables para ver si de esa manera cuela", ha advertido.



Catalá ha explicado que "la clave está en la soberanía nacional, que reside en todos y cada uno de los españoles".



"Nunca va a ser posible con la Constitución española actual que una parte de los españoles decidan qué quieren ser. Lo que somos los españoles lo decidimos todos juntos y mientras eso siga siendo así no hay alternativa posible", ha apostillado.



Ha puesto de manifiesto que "Puigdemont preside la Generalitat porque existe una Constitución en España que es la que ha consolidado las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas y él por decisión propia no puede desbordarla".



A juicio del ministro "muchas veces el independentismo se intenta apropiar del concepto Cataluña y del concepto los catalanes" cuando "es una mayoría la que quiere seguir viviendo en España aplicando las leyes democrática y pacíficamente unos con otros" pero ha asegurad que "quien no hace eso cae sobre él todo el peso de la ley con toda seguridad".



También ha sido preguntado por la quema de fotos del Rey y de banderas de España en algunas concentraciones de ayer de la Diada.



Al respecto ha recordado que "la Fiscalía está permanentemente activa en la persecución de los ilícitos al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aunque no le constaba que esta mañana se hubiera iniciado alguna actuación.



No obstante "como hay testimonios gráficos me imagino que no será tan difícil investigarlo. Evidentemente es un delito y por lo tanto si se acredita la realización del hecho como parece y se identifica a los autores se podrá iniciar una actuación judicial", ha precisado.



"Cuando alguien comete injurias a los símbolos que son de todos, como la bandera y la Corona, pues evidentemente eso tiene una responsabilidad", ha concluido Catalá.