Albiol tacha a Mas de "cobarde" y ve minoritaria la concentración soberanista

Tras la reunión de hoy del comité de dirección del PPC, García Albiol se ha referido a la primera sesión del juicio por la consulta soberanista del 9N de 2014, por el que Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau podrían ser inhabilitados.

"Cataluña hoy no se ha parado y la mayoría de los catalanes han seguido con su día a día", ha asegurado Albiol, para quien la concentración de hoy ante las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona es una "prueba" de que "el movimiento independentista va perdiendo credibilidad" y "capacidad de movilización". Convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la concentración ha reunido a unas 40.000 personas según el Ayuntamiento de Barcelona.

Según calcula el líder del PP catalán, más de 7.000 eran cargos electos del PDeCAT, ERC, la CUP y cargos de confianza o "personas con un interés político y económico directo" con el Govern. En cuanto al contenido de las declaraciones de los encausados, García Albiol ha acusado a Mas de "esconderse detrás de la 'estelada' para intentar disimular" la "malversación de fondos" y "el dinero de los catalanes que se están gastando" en el proceso independentista.

"Vemos a un Mas que no es capaz de dar la cara, que no tiene argumentos", que "se niega a dar explicaciones y que sólo está dispuesto a responder ante los suyos", ha denunciado, en referencia a la decisión del ex 'president' de contestar sólo a las preguntas de las defensas y no al fiscal ni a las acusaciones particulares. El dirigente popular ha asegurado que "cuando alguien no tiene la valentía o argumentos suficientes para contestar cualquier tipo de preguntas es que tiene algo a esconder".

Según García Albiol, la actitud de Mas ante el juicio es "ignorar los que no son como él "y olvidar las problemáticas de los "catalanes normales", la "misma actitud" que tuvo al frente de la Generalitat.

Ante la petición del ex 'president' de citar a declarar a Mariano Rajoy, el líder del PP Catalán ha asegurado que "Mas está obsesionado" con el presidente del Gobierno, porque "es quien le ha impedido que se salga con la suya".