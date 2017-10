Alberto Garzón cree que las elecciones en Cataluña "no resuelven el problema"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado este sábado que la posible convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña es una medida "para ganar tiempo" y ha insistido en que "no resuelve el problema" sino que "marcará más aún las posiciones políticas".



Así lo ha manifestado a los periodistas antes de comenzar el acto organizado por IU en el Círculo de Bellas Artes, '40 años de franquismo. 40 años de impunidad' en el marco de la Mesa Redonda 'La memoria como herramienta para construir futuro', en la que ha participado el propio Garzón.



Ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es "muy peligroso e imprudente", además de "bastante incierto" porque "se sabe cómo empieza pero no cómo acabará" y ha añadido que "no da respuesta a los problemas de fondo". "La ciudadanía está cansada del juego de cartas y creo que el 155 va a empeorar las circunstancia y no a mejorar la convivencia", ha apostillado el líder de IU.



En relación con el discurso del Rey en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, ha asegurado que se ha posicionado con "el bloque reaccionario" del PP y Ciudadanos con apoyo de los socialistas y ha apostillado que "no puede dar lecciones de democracia" en su posición monárquica.



Garzón ha calificado de "anomalía democrática" la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy porque se está obviando el diálogo y ha inquirido que "no se están buscando soluciones a medio y largo plazo" para afrontar el desafío independentista.