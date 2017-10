Albert Rivera exige la celebración de unas elecciones autonómicas en Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha agradecido este domingo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; al vicepresidente, Oriol Junqueras; y a la CUP que hayan "unido a todos los españoles" y ha reclamado "urnas" para poder votar en unas elecciones autonómicas ya.



Rivera, quien participa en Barcelona en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana en defensa de la unidad de España, ha dicho sentirse "emocionado como catalán" por este "día histórico" en el que "los catalanes que no quieren la independencia y que quieren ser catalanes, españoles y europeos han decidido salir a la calle".



Ha defendido que "la calle es de todos" y que "catalanes somos todos y españoles también", ha dado las gracias "a todos los valientes" que han salido a la calle, pero también en tono irónico "a Puigdemont, Junqueras y la CUP". Ha afirmado que éstos "no pasarán a la historia por romper España", sino que lo harán "por haber unido a todos los españoles que se han dado cuenta de que el nacionalismo puede cargarse este país".



"Gracias porque os vamos a dar la vuelta y a ganar en las urnas", ha augurado el líder de Ciudadanos, quien ha pedido votar en unas elecciones autonómicas ya para "echar a Puidemont", tener "una presidenta que cumpla las leyes, darnos la mano con el resto España y seguir siendo europeos". "Es un día importante para decir a los golpistas que no lo conseguirán, que los demócratas ganaremos y queremos urnas", ha manifestado Rivera, que ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si los golpistas no ponen las urnas, lo haga el Gobierno.



"Las urnas y la democracia será la mejor manera de parar el golpe de Estado de Puigdemont y Junqueras", ha insistido Rivera, quien ha hecho un nuevo llamamiento "al 'seny' y a la calma" para parar "la locura en la que está inmersa Cataluña por culpa de los golpistas".



Ante la posible declaración de independencia, Rivera ha afirmado que "la democracia debe defenderse desde la democracia" y no contra ella, y ha dicho ser partidario de "defender los derechos y libertades de todos los catalanes" y por eso pidió al Gobierno que actuara.



Sin embargo, ha afirmado que aunque el Gobierno esté parado, los ciudadanos no lo están y han salido a la calle porque "España no va a quedarse parada frente a unos golpistas que quieren quitarnos nuestros derechos, nuestra nacionalidad y nuestro pasaporte".



Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha mostrado "tremendamente orgullosa de la capacidad de reacción de esta mayoría" y ha insistido en pedir elecciones para que toda la gente que está en la calle tenga "por fin" su espacio y sea reconocida.



Se ha mostrado convencida de que en unas próximas elecciones se logrará "un gobierno alternativo que recupere el sentido común, respete a todos los catalanes, los que están hoy aquí y los que no, y podamos emprender una nueva etapa de diálogo".