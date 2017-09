Ada Colau: "Esto no va de independencia sino de nuestros derechos y libertades"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado hoy que el Estado persigue e intimida a alcaldes por su apoyo al referéndum del 1-O y ha dicho que "esto no va de independencia 'sí' o 'no'" sino de "derechos y libertades" que defenderán como "un solo pueblo" por encima de sus "diferencias".



Colau ha exhibido hoy su apoyo a los alcaldes investigados por la Fiscalía por promover el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, en un acto celebrado en el patio del consistorio barcelonés en el que ha recibido al grueso de los ediles de estos municipios catalanes.



Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que "nos encontramos en una situación inaudita en democracia", con alcaldes "intimidados" y "perseguidos" por expresar un apoyo al 1 de octubre, con una Fiscalía que "ordena arrancar carteles" y que "persigue imprentas" y con un Estado "incapaz" de dialogar.



"Esto no va de independencia 'sí' o 'no', esto va de nuestros derechos y de nuestras libertades" que defenderemos como un "solo pueblo" por encima de "nuestras diferencias", y defender así "unidos nuestros derechos", ha clamado Colau.



"Hoy estamos aquí para decir que no estáis solos, hoy somos todos alcaldes de Cataluña", ha recalcado la alcaldesa de la capital catalana.



La regidora ha señalado, dirigiéndose a los alcaldes presentes, que el Ayuntamiento de Barcelona "siempre" es su casa y ha dicho que, "por encima de las diferencias", hay puntos en común que les unen como la reivindicación del derecho a decidir, la defensa de "los derechos y libertades fundamentales" y la defensa de "otras formas de hacer política".



Colau ha calificado de "inédita" la imagen de hoy, con centenares de alcaldes en el patio del ayuntamiento de Barcelona expresando su rechazo a la judicialización del proceso soberanista y ha dicho: "Creemos en la democracia: aquí no sobra nadie".



Durante el acto de "solidaridad" que ha brindado el ayuntamiento de Barcelona a los alcaldes investigados ha intervenido también la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, la de Girona, Marta Madrenas, y el de Amposta, Adam Tomàs.



Sabater ha afirmado que ante la "ofensiva sin precedentes" del Estado contra los "derechos políticos" de los catalanes que reivindican de forma "pacífica" el derecho a decidir su futuro político, el mundo municipal catalán se está posicionando del lado de la "legitimidad y la democracia".



El referéndum del 1 de octubre "no es el que nos merecíamos", ha señalado la alcaldesa de Badalona, que ha opinado que sin embargo es el "único posible y el mejor" dada la actitud del Gobierno.



Tomàs, por su parte, ha asegurado que mientras el Estado "empequeñece", la "causa" de Cataluña "se hace cada día más grande", mientras que la alcaldesa de Girona ha denunciado las "amenazas y las coacciones" del Estado contra cargos electos por el proceso soberanista.