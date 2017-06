Ocho años sin el 'Rey del Pop'

Como cada 25 de junio desde 2009, el mundo de la música se viste de luto para recordar al que fuera el rey del pop. Hace ocho años decía adiós Michael Jackson en su casa de Los Ángeles. El cantante murió en extrañas circunstancias a causa de un ataque al corazón. Fue el médico personal del artista, el doctor Conrad Murray, quien le encontró tendido sobre su cama, apenas sin respiración y con poco pulso. A pesar de sus intentos de reanimarlo, no lo logró y fue así como el inventor del 'moonwalk' nos dejaba para siempre.

Muchos de sus admiradores todavía le recuerdan al convertirse en un artista sin precedentes. El pequeño de los Jackson revolucionó el mundo musical desde muy pequeño formando parte del mítico grupo 'The Jackson 5' junto a sus hermanos y cosechando grandes éxitos como “ABC”. Fue compositor de auténticos himnos mundiales como 'Thiller', 'Bad', 'Billie Jean' o 'We are the world', canción que recaudó 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano.

Jackson es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia musical junto a intérpretes de diversos géneros como Beyoncé, Lenny Kravitz, o Madonna. Fue siempre un hombre de éxito aunque rodeado de luces y sombras, escándalos en la prensa y operaciones quirúrgicas que ensombrecieron la carrera del artista.

Su fama fue mundial y batió 'records' de venta en la mayoría de países. Los logros de Jackson son innumerables, entre los que destacan 39 Guinness World Records, incluyendo uno por ser "El Artista Más Exitoso de Todos los Tiempos", 15 premios Grammy, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. A su vez, ha sido reconocido con varios premios por sus esfuerzos humanitarios: donó 300 millones de dólares a causas benéficas.. Además el cantante ha sido honrado por dos presidentes de los Estados Unidos.

Fueron muchos los que lloraron su pérdida, entre ellos, su hija Paris Jackson que no olvida esta fecha tan señalada y que ha querido homenajearle con un emotivo tatuaje. En el pie de la jóven se lee la palabra 'applehead', apodo cariñoso con el que los más cercanos se dirigían al cantante. Sin embargo, no ha sido la única que ha querido rememorar al Rey del pop. Coincidiendo con el octavo aniversario de la muerte de Michael Jackson, DMAX rendirá homenaje al rey del pop con la emisión de 'This is it', la película que trasciende su valor documental para ser una crónica audiovisual de los preparativos de la que pretendía ser la última gran gira de Michael Jackson.