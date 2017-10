Los mejores trucos para redactar bien.

Desde pequeños se nos enseña que necesitamos aprender a expresarnos por escrito de una forma adecuada. Que hay que cuidar mucho la gramática, el uso de los acentos y otros signos de puntuación. A medida que nos vamos haciendo mayores, nos damos cuenta de que una parte de nuestra vida se escribe y buscamos la manera de hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, con la llegada de la tecnología parece que todo esto se ha relajado un poco, en parte porque nos valemos de correctores automáticos para localizar las faltas de ortografía. Pero escribir bien no solo es hacerlo sin faltas. También hay que hacerlo de tal modo que sea fácil y ameno. Estas son algunas claves para conseguirlo.

Lo primero: pensar en el lector

No es lo mismo escribir un tratado sobre las capas de la tierra que hacerlo sobre una noticia de actualidad. Tampoco es el mismo público al que se dirigirá cada escrito. Por ello, lo primero que debemos hacer es pararnos a pensar en cuál es el tipo de persona para la que vamos a escribir.

¿Cuánto tiempo tarda el lector en decidir si lo que está leyendo le interesa o no? ¿Qué es lo que espera encontrar en el escrito? Son preguntas que nos tenemos que hacer si queremos que las personas a quienes queremos llegar lean hasta el punto y final.

Las frases, cortas y coherentes

Hay quien piensa que escribir frases muy largas es sinónimo de calidad y conocimientos. En realidad es todo lo contrario. En cualquier escuela de escritores te dirán que la redacción se basa en la estructura, no en el volumen. No importa si se trata de un cuento o una novela, de un artículo periodístico o de un post en el blog de una empresa. Si abusamos de las frases largas y sin más sentido que hacer de relleno, lo más probable será que nuestro texto acabe siendo abandonado y olvidado en algún rincón.

La coherencia nos indicará cuál es el modo de enlazar unas ideas con otras. Esto, unido al uso de frases no demasiado largas, amenizará la lectura y la hará atractiva para el lector. Al fin y al cabo, es lo que se busca cuando hacemos redacciones.

Haz que cada palabra cuente

O lo que es lo mismo, si con dos o tres palabras puedo expresar bien una idea, no escribas diez. Los expertos en neurociencia aseguran que la síntesis es esencial a la hora de escribir. Procura evitar el abuso de palabras vacías, eliminando todo aquello que sea posible sin perder sentido en la frase.

Un claro ejemplo de que esto no es nuevo lo tenemos en los refranes populares. Estos expresan verdades fundamentales y conceptos avanzados con una frase sencilla. Y además, un tanto musical, lo cual hace que se recuerden mejor.

Aprende a amar la escritura

No se puede hacer nada realmente bien si no se ama. La escritura no es ninguna excepción, por lo que uno de los fundamentos debe ser aprender a amarla. Si desde pequeños nos acostumbramos a disfrutar de escribir, será mucho más fácil que lo hagamos bien en la edad adulta.

Si quieres contagiar el amor por la escritura, puedes utilizar juegos didácticos para niños basados en las letras, e ir incorporando otros más complejos a medida que se familiaricen con ellos. Algo muy práctico es que aprendan a leer a una edad temprana, ya que el amor por la lectura y la escritura van unidos.

Con estos sencillos trucos conseguirás escribir mejor y lograrás causar un mayor impacto en quienes te leen. ¿Cuál piensas poner en práctica primero?