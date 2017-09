El regalo más musical.

Al igual que hay diferentes tipos de música, podemos decir que hay un regalo musical para cada aficionado. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente, dependiendo de cuánto se conozca a la persona a la que se le quiere hacer el regalo. De todas formas, si quieres sorprender a alguien con un detalle de lo más original no hay duda de que la música es un buen tema para inspirarse y con el que tener muchas posibilidades de acertar. Mira algunas ideas que te pueden ayudar.

Para quienes disfrutan haciendo música

Si la persona a la que quieres hacer un regalo es alguien a quien le gusta encontrar su sonido, el mejor regalo posiblemente sea un instrumento musical. Hay algunos que son muy clásicos, como la guitarra. Otros son un poco más exóticos, aunque igual de interesantes. En gran parte dependerá de los conocimientos que tiene acerca de tocar música y el estilo que más le guste la elección de uno u otro.

Si buscas algo realmente original, que además de ser útil a la hora de tocar sirva como detalle decorativo, puedes sorprender con cajas flamencas, que en realidad conocen unos pocos entendidos, pero que resultan un gran regalo. Además de una pieza muy original con la que se pueden conseguir sonidos muy interesantes.

Para quienes prefieren escucharla

Claro está. No todo el mundo tiene oído musical, ni tampoco los conocimientos suficientes para hacer sonar un instrumento de tal modo que resulte agradable. Pero sí que podemos asegurar que a todos nos gusta escuchar música, por lo que un regalo interesante puede estar relacionado con esta afición.

Afortunadamente hoy no hay que esperar a que pongan en la radio una canción o comprar un disco del que solo nos gustan unos cuantos temas. Una tarjeta regalo Spotify permite elegir a quien la recibe sus temas preferidos y escucharlos dónde cómo y cuándo quiera. Solo tiene que entrar en el programa y seleccionar lo que quiere.

Para quienes piensan que está todo inventado

Hay gente a la que parece que no le sorprende nada. Posiblemente este tipo de personas sean las más complicadas a la hora de hacer un regalo, porque uno de los objetivos claros que tienen estos es que no se lo esperen. ¿Qué regalar a quien parece que sea lo que sea, no le va a hacer casi ilusión?

Si sigues buscando algo con ritmo, una de las mejores ideas puede ser regalar una canción personalizada. Por mucho que te pueda costar dar la sorpresa, seguro que no se espera encontrarse con un tema en el que se diga su nombre o se cuente algo que sólo saben algunas personas. Evidentemente para eso hay que conocerla bien, pero normalmente un regalo se hace a alguien así.

Para quien prefiere salir de fiesta

También hay regalos musicales para esas personas a las que parece que quedarse en casa les cuesta. Nada como reunir un grupo de amigos y disfrutar de un espectáculo.

Este tipo de regalos suele estar reservado para ocasiones un tanto especiales, como las despedidas de soltero en Madrid. Nada como esto para guardar en la memoria un buen recuerdo. A menudo el auténtico regalo es ese, tener algo que contar cuando pasa el tiempo.

La música es sin duda un muy buen regalo. Hay opciones para todo el mundo, como puedes comprobar, así que si quieres que alguien se acuerde de ti, No dejes pasar la oportunidad de hacer alguno de estos regalos con ritmo, o alguno que sea más o menos parecido. Acertarás seguro.