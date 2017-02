La Armada reanudará la búsqueda de Marta del Castillo este jueves

Los trabajos de búsqueda de los restos de Marta del Castillo en la dársena del Guadalquivir comenzarán el jueves con la llegada del barco del Instituto Hidrográfico de la Marina con un georradar, tras lo cual se producirá la intervención de los grupos especiales de la Policía.



El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho a los periodistas, tras inaugurar una obra de infraestructura ferroviaria en Sevilla, que el motivo de que no haya comenzado aún la búsqueda de los restos de la joven sevillana en la dársena del río ha sido la meteorología y que no haya llegado aún el barco.



Sanz ha indicado que para el "jueves o el viernes" se espera la incorporación al dispositivo de un barco de la Armada con la tecnología necesaria, y que en estos momentos se está decidiendo cuál de los buques será el que operará en la dársena, por lo que su "aportación tecnológica" será "clave" para la búsqueda.



No obstante, fuentes policiales han precisado que el comienzo de la búsqueda será concretamente el jueves.



"El inicio de la actividad estará vinculado a la tarea de la Armada y el funcionamiento de los sensores y esas tecnologías que tiene la Armada, que contribuirá a detectar o no que pueden existir indicios de lo que buscamos, que en este caso es a Marta", ha dicho el delegado del Gobierno en Andalucía.



Una vez que se realice el trabajo del buque de la Armada, se incorporarán agentes de los Grupos de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.



Sanz ha aclarado que no se trata de dos fases distintas en la búsqueda porque en realidad trabajarán conjuntamente, aunque sí se puede hablar de fases complementarias.



La pasada semana se produjo una reunión en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla de representantes del operativo compuesto por militares del Instituto Hidrográfico de la Marina, buzos del Grupos Especial de Operaciones (GEO), y especialistas del Servicio de Planimetría de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Intervención Policial (UIP), y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla.