Rivera acusa a la antigua Convergència de ser "la banda organizada del 3 %"

Rivera ha afirmado que el expresidente catalán "se convirtió con tanta prisa al independentismo como llegaron los casos de corrupción a Convergència" y que ahora "nos estamos dando cuenta", ha dicho, que no abrazó el soberanismo "de golpe y porrazo", sino porque quería "impunidad ante la justicia".

"Se está demostrando que Convergècia es una banda, la banda del 3 %, una banda organizada que tiene a todos sus exgerentes y extesoreros imputados, a la gente de mayor confianza de Mas, e incluso algunos testimonios le apuntan directamente a él", ha declarado.

Rivera, que esta mañana ha visitado el Mobile World Congress (MWC) junto a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ha denunciado asimismo que Convergència ha enarbolado la 'estelada' "para jugar con los sentimientos de los catalanes y con la gente de buena fe que cree que la independencia es la solución".

"Y para taparse con la 'estelada' la corrupción", ha dicho.

El presidente de Ciudadanos ha recordado, en este sentido, que "en democracia, por suerte, nadie es impune" y que no hay unas leyes específicas para Artur Mas o el exconseller Francesc Homs y otras para el resto de catalanes o españoles, por lo que espera que la justicia se aplique, sea por prevaricación o por corrupción.

Rivera espera además, que los medios públicos de la Generalitat den la misma cobertura al juicio por el 3 % que al del 9N.

Respecto a Homs, quien ayer declaró ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el por el 9N, Rivera ha indicado que los cargos públicos "no están por encima de la ley" y que si ha tenido que comparecer ante un juez es porque es aforado y supuestamente ha prevaricado.

"Estamos hablando de un caso de prevaricación, aunque algunos quieran vestirlo de caso político o ideológico", ha criticado el líder de la formación naranja.

A este respecto, ha pedido a Francesc Homs y a otros cargos o excargos públicos catalanes inmersos en procedimientos judiciales que "en vez de presionar a jueces y hacer grandes soflamas y proclamaciones comparezcan y digan lo que han hecho".

"No me vale ser héroes en la calle y luego decir en los tribunales que no sabía que la ley había que cumplirla", ha manifestado Rivera, que ha lanzado un último mensaje a los exdirigentes catalanes imputados por el 9N: "Menos victimismo y más explicaciones".