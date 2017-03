Reciclad@s. No al dramatismo

“Si una lavadora vieja se puede convertir en la carrocería de un gran coche, ¿Por qué no vamos a poder reciclarnos las personas? Hoy puedes ser un ‘trabajador chatarra’, que no ha salido en años de su vida repetitiva, pero se eso se puede cambiar y tener una vida mejor”, explica Rocío del Cerro.

Con la idea de animar a aquellos que se enfrentan a un cambio inesperado, tal y como le ocurrió a ella, la autora de Reciclad@s, escribió su obra basándose en su experiencia personal y en la de muchos otros. “Trabajé durante 28 años en Telemadrid, hasta que en 2013, me mandaron un burofax para anunciarme que yo también formaría parte del ERE que aplicaron ese año. Aquello me dejó rota, pero recogí las piezas que quedaban de mí, y me reinventé”, confiesa.

Nuevos conceptos

Afrontar “un mundo que no se ve desde la seguridad” puede parecer todo un reto para muchos, especialmente para generaciones anteriores a la crisis, pues “los jóvenes están mucho más acostumbrados a los cambios”, apunta del Cerro. Tras un cambio de vida, ya sea laboral, o personal, uno puede ‘romperse’. Sin embargo, la periodista, prefiere utilizar el término rompido, -roto + ido-, “pues una vez hechos añicos, debemos ir hacia las nuevas oportunidades”.

“También hay que tener en cuenta que un reciclado, pasa a ser gente de segundas manos. Estos individuos no son personas de saldo, sino gente que busca unas segundas manos que le abracen y ayuden con más inteligencia y dulzura”, afirma.

Otro concepto muy importante para Rocío, además de ‘trabajador chatarra’ es el ‘ta-ta up’, que recoge las cualidades que para ella, debe tener todo compañero de trabajo: Talento, talante y up, haciendo referencia a la importancia de ser positivo, de estar ‘arriba’ y de no ‘apagar la luz de los demás con tal de brillar”.

“Partir de cero es una ordinariez”

“Lo bueno, o la ventaja que tenemos es que no partimos de la nada. Cuando nos enfrentamos a un cambio ya llevamos una mochila, una serie de errores, de un aprendizaje. Para bien o para mal, partimos de una vida con un montón de cosas aprendidas y eso nos ayudará a dar a luz a nuevas ideas”, comenta la escritora y comunicadora.

Del Cerro afirma “ser mejor persona” tras su gran cambio, gracias a todo lo que ha aprendido y a todas las personas que ha conocido, incluida ella misma.

“Todo empezó cuando me despidieron y comencé a dar clases sobre comunicación. Aprendí mucho conociendo a tanta gente y sus problemas, tan comunes en nuestra sociedad. Miedo a la incertidumbre, al cambio de talento... Por ello, llevé todo ese conocimiento a un libro que intenta ser amable, pero también hacer pensar”, explica la autora, dedicada ahora a una campaña 'antibullying'.

Ser un reciclad@

Tal y como apunta del Cerro, para ser un reciclado hay que tener un “convencimiento de que tenemos una vida repetitiva” y afrontar que “podemos reinventarnos”. “Por cambiar de trabajo o pareja, no se acaba el mundo. Se termina una vida repetitiva, pero que comienza otra. Para ser un reciclado hay que darse cuenta de que el mundo en el que vives, ya no te vale, necesitas una vida ecológica”, dice la periodista.

Para finalizar, la autora de Reciclad@s, hace referencia a la importancia de saber “pasar de ser víctimas a ser protagonistas”, para poder “lidiar” con la incertidumbre.