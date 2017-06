Foo Fighters lo ha vuelto a hacer

Tras la sorprendente publicación de su nuevo tema Run, ya se empieza a especular con el posible lanzamiento de un nuevo trabajo de la banda de Seattle, y mucho más tras anunciar su vuelta a los escenarios en el festival Corona Capital 2017 a mediados de Noviembre en México. El 17 de Mayo también pudimos ver a Dave Grohl y Taylor Howkins en el concierto benéfico Acoustic 4 Cure IV ,que tuvo lugar en San Francisco, dónde el cantante declaró que mientras subía al escenario pensó : “a la mierda, toquemos una canción nueva”. Interpretaron ‘The Sky is a Neighborhood’ junto al teclista de los Wallflowers, Rami Jaffee, una canción de su presumible próximo disco con un marcado acento blues que fue capturada por muchos de los asistentes al evento y que corrió como la pólvora por las redes. A todo esto tenemos que sumar el lanzamiento del Videoclip del nuevo tema, lo que ya nos hace presagiar la publicación de un nuevo disco.

La grabación de poco más de 6 minutos presenta un contundente videoclip dirigido por el líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, ambientado en una residencia de ancianos. En ella aparecen los miembros del grupo caracterizados de personas mayores e interpretando el nuevo sencillo ante un público de ancianos y ancianas que se desata y revoluciona al ritmo del rock duro de la canción, incitando a los miembros de esta residencia a combatir a sus cuidadores y enfermeras para escapar de la residencia. Finalmente consiguen huir sembrando el pánico por la ciudad y asaltando a un grupo de hípsters que encuentran por la calle y el video termina con una coreografía que simula la ya mítica canción de Michael Jackson ‘Thriller’ .

Como cuentan webs especializadas del sector, lease Rock and Blog, no es la primera vez que este grupo nos conquista por los ojos y todo eso a pesar de que les tocó vivir esa etapa en la que un video podía definir la imagen del grupo ante el espectador y era más frecuente encasillar a las bandas por su aspecto que por su música. Y es que, aunque las letras de sus canciones sean muchas veces emocionales y sus melodías lentas, la banda era presentada de una forma cómica y desenfadada e hicieron de ellos un grupo pionero en la innovación audiovisual de la música. Durante estos casi 20 años hemos visto a Foo Fighters protagonizar sus propios videos, algunos de los cuales les han perseguido muy a su pesar, como es el caso de ‘Big me’, el cuarto corte del debut homónimo del grupo. Fue la primera pincelada de su ya clásico sentido del humor en los videoclips. La parodia a la publicidad de Mentos les salió bastante cara, ya que, durante mucho tiempo tuvieron que soportar como en cada concierto sus fans les lanzaran pastillas cada vez que tocaban el tema en directo. “Dejamos de tocarla por un tiempo porque era como ser apedreado. Esos caramelos son duros como cascotes. Aún la toco en directo y creo que me va a caer un Mentos en la cabeza”, aseguró Grohl.

Otro de los grandes ejemplos puede ser ‘Everlong’ nominada a mejor video en los MTV Music Awards de 1998. Dirigida por Michel Gondry (responsable de videoclips de artistas como Daft Punk o Chemical Brothers entre muchos otros). Se sumergieron de lleno en un clip surrealista y oscuro, donde los límites entre sueño y vigilia se distorsionan cada vez más. A pesar de la nominación acabaron perdiendo frente a ‘Pink’ de Aerosmith.

Sin embargo en el año 2000 fueron galardonados por primera vez con un Grammy y todo gracias a ‘Learn to fly ‘ perteneciente al álbum ‘There is nothing left to lose’ y a su fantástico videoclip en el que una vez más la parodia es la clave del éxito. Dave Grohl y compañía abordan un avión en el que dos empleados esconden un paquete de droga en las cafeteras de la cabina. Cuando todo el pasaje cae bajo los efectos de la sustancia, la salvación queda en manos de los de Seattle.

Como estamos viendo, la fórmula audiovisual se cuela cada vez más en la música, algo que, para esta banda ha sido primordial y uno de sus grandes secretos. Han sabido innovar y adaptarse a los tiempos enseñándonos que, no solo basta con tener una gran propuesta musical para triunfar, sino que , hay que dejar volar la imaginación y ofrecer siempre alternativas para enganchar a la gente y como era de esperar Foo Fighters lo han vuelto a hacer.